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恒生指數開報24120點　微跌16點（不斷更新）

金融經濟 09:30 2020/05/07

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恒指黑期跌約210點　道指期貨升36點（不斷更新）

美國4月私人企業職位大減逾2,000萬個，創紀錄最大減幅。道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約236點，開報23900點。

一文看清恒指最新股息率　中行7厘油股9厘

【原油ETF】18億元撲入3175　是否精明投資？

【華為風暴】美國傳考慮允許華為與美企 共同參與5G標準制定

【09：29】吉利 （00175） 升1.1%，吉利公布4月銷量，總銷量10.55萬輛（包括持有50%權益的領克品牌），按年增長2%，按月增長44%。

吉利4月銷售按月大增44%

【09：28】微盟集團 （02013） 建議發行5年期1.5億美元1.5%有擔保可換股債券，股價低開3.5%，開報5.74元。

【09：20】恒生指數開報24120點，跌16點。滙豐 （00005） 跌0.8%，開報38.7元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報411.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.0931，下調241點子。

【09：14】即月期指開報23905點，跌148點或0.6%。

【09：07】永利 （01128）  首季公司擁有人應佔虧損1.54億美元，去年同期應佔純利1.91億美元。經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

【賭場都輸】永利首季盈轉虧　蝕1.54億美元

【08：43】日經225指數跌62點或0.3%，報19557點；南韓KOSPI指數跌0.5%，報1919點。

【08：36】恒指黑期跌約210點，報23963點，道指期貨升36點，報23549點。

【08：15】海底撈 （06862）  股價昨日造好升4%，海底撈隨即公布，海底撈股東SP NP Ltd.以及LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4700萬股，佔已發行股本總額約0.89%，配售價較上日收市價35.1元折讓5.4%，套現15.6億元。

海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股　套現15.6億元

【07：55】百威亞太 （01876） 首季股權持有人正常化虧損為600萬美元，相對去年同期賺2.59億美元。原因是正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌，再加上融資成本淨額主要因不利的貨幣影響而增加，經調整後正常化每股盈利為-0.05美分。

【百威業績】百威亞太首季盈轉虧　虧損600萬美元

【07：00】道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點或0.9%；標指收報2848點，跌20點或0.7%；納指連升3日，收報8854點，升45點或0.5%。

港股ADR收報23900點，跌236點或1%；恒指夜期收報23870點，跌183點或0.8%。

道指跌218點港股ADR跌236點　紐約期油終5連升跌2.3%

【疫情焦點】全球累計逾382萬確診　美國確診逾126萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 吉利汽車（00175） 微盟集團（02013） 藍籌股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 永利澳門（01128） 海底撈（06862）

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海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股　套現15.6億元
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