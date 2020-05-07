恒生指數午後跌幅擴　港交所股價績後跌逾3%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約210點 道指期貨升36點（不斷更新）

美國4月私人企業職位大減逾2,000萬個，創紀錄最大減幅。道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點。恒生指數開報24120點，跌16點，其後跌幅擴大至逾200點，一度失守24000點水平。

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【14：02】港股跌約170點，當中港交所 （00388） 拖累大市約31點，其次建行 （00939） 拖累23點，2股合計已拖低大市近55點。

【13：37】港視 （01137） 跌3.2%。經營HKTVmall的香港電視 （01137） 公布4月營運數據。雖然期內平均訂單值微跌，惟平均每日訂單數量有翻倍增長，4月訂單總商品交易額（GMV）按年亦增1.6倍至4.92億元，按月則跌7.3%。

【HKTVmall】香港電視4月GMV按年增1.6倍至近5億元

【13：18】內銀股個別發展，其中建行 （00939） 跌1.3%，為四大內銀中表現最差。

【13：10】大市午後跌幅再次擴大至近200點，跌至23950點。

【13：01】港交所 （00388） 股價績後跌逾3%，低見244.2元。

【13：00】港股午後跌約140點。

【12：37】恒指黑期跌約126點，報24049點；道指期貨升155點，報23668點。

【12：30】港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。港交所成立了遴選委員會，進行正式的遴選程序。

【港交所】李小加擬明年10月約滿後退任

【12：18】港交所 （00388） 首季盈利跌13%至22.6億元，遜市場預期，主要受累於投資虧損4700萬元，去年同期投資收益達8.82億元。港交所績前跌0.8%，中午收報251.4元。

【藍籌業績】港交所首季少賺13%遜預期 受累投資損手（不斷更新）

【12：12】石藥 （01093） 半日逆市升1.7%，為表現最好藍籌；長江基建 （01038） 跌2.8%藍籌最傷。

【12：00】恒生指數跌132點守24000關，中午收報24005點。國指中午收報9766點，跌41點。主板成交481億元。

【11：47】恒生指中午收市前跌約135點，於24000點水平爭持。

【11：47】港交所 （00388） 今公布業績，股價績前跌1%，低見250元。

【11：32】網上醫療股再上，平安好醫生 （01833） 升3.2%；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【11：30】內地股市靠穩，上證升0.01%；深證升0.2%；創業板指升0.09%。

【11：13】中國4月外貿數據出爐，以美元計中國4月出口按年意外增長3.5%，勝預期的跌15.7%；進口按年下降14.2，差過預期的跌12.4%。以人民幣計，出口按年增長8.2%，遠勝預期的跌14.1%；進口按年降10.2%，好過預期的跌12.2%。

【11：09】晶苑國際 （02232） 升幅再擴大至13.5%，報2.27元，成交842萬元。

【11：06】大市跌幅收窄至不足80點，至24050點水平。

【11：02】騰訊 （00700） 轉升0.2%，重上410元，美團 （03690） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 則跌1.8%。

【10：59】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌1.2%；新地 （00016） 跌1.5%；新世界 （00017） 跌0.7%；信置 （00083） 跌1.8%；長實 （01113） 跌0.7%。

【10：50】朝威 （08059） 股價飈1.2倍，高見0.15元，為升幅最大股份。

【10：40】大市跌幅收窄至約120點，重上24000點。

【10：38】政府日前宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），創科局證實晶苑國際 （02232） 負責生產政府可重用口罩。晶苑股價今早曾升近15%，高見2.29元，最新升5%。

【銅芯抗疫口罩】晶苑國際股價曾升15% 創科局證實為CuMask生產商

【10：03】新加坡室內裝修服務供應商Raffles Interior （01376） 今日掛牌，開報0.74元，較招股價0.5元高出48%，最新報0.72元，高招股價44%。

【新股IPO】Raffles Interior 0.5元下限定價 超購13.17倍中籤率為10%（附分配結果）

【10：01】國泰 （00293） 跌1.4%，低見8.96元。報道指國泰擬在疫情進行下進行結構性調整。

【航空告急】傳國泰考慮進行「結構調整」 擬延長無薪假4周

【09：56】兩會召開前，水泥建材股逆市造好，中建材 （03323） 升3.1%；海螺 （00914） 升1.1%；潤泥 （01313） 升3.2%。

【09：55】港股跌幅擴大至近200點，於23950點水平以下。

【09：54】百威亞太 （01876） 績後高開0.9%，其後股價轉跌，最新跌4%，低見20.8元。

【09：47】4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得44.4，較3月回升1.4個百分點，但仍處於收縮區間。市場預期為50.1。

【09：44】紐約期油終止5連升，亞洲時段續跌逾1%，中石油 （00857） 跌1.5%；中海油 （00883） 跌2.2%；中石化 （00386） 跌1.4%。F三星原油期 （03175） 跌2.9%；FGX原油 （03097） 跌3.2%。

【09：41】重磅藍籌向下，其中滙豐 （00005） 跌1%，低見38.55元；騰訊 （00700） 跌0.2%；中移動 （00941） 跌0.5%；港交所 （00388） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【09：40】長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 分別跌2.5%及1.3%。英國政府建議將今年4月1日起適用的企業稅稅率維持19%，而非早前頒佈的17%，導致長江基建及電能實業的遞延稅項餘額，需要按19%的稅率重新計算，其中長建及電能更因此預警上半年溢利大幅下調。

【盈警】英國企業稅率不變 長建電能料上半年溢利大跌

【09：38】中興 （00763） 逆市升4.5%，高見24.9元；中芯 （00981） 升2.1%，高見17.34元。路透社報道指，美國商務部接近簽發一項新規，允許華為與美國企業共同參與5G網絡標準的制定。

【華為風暴】美國傳考慮允許華為與美企 共同參與5G標準制定

【09：36】大市早段轉跌逾100點，恒生指數跌約140點，略穿24000點水平。

【09：35】ATM 3股阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見189.5元；騰訊 （00700） 轉跌0.5%，低見407.6元；美團點評 （03690） 微跌不足0.1%。

【09：29】吉利 （00175） 升1.1%，吉利公布4月銷量，總銷量10.55萬輛（包括持有50%權益的領克品牌），按年增長2%，按月增長44%。

吉利4月銷售按月大增44%

【09：28】微盟集團 （02013） 建議發行5年期1.5億美元1.5%有擔保可換股債券，股價低開3.5%，開報5.74元。

【09：20】恒生指數開報24120點，跌16點。滙豐 （00005） 跌0.8%，開報38.7元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報411.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.0931，下調241點子。

【09：14】即月期指開報23905點，跌148點或0.6%。

【09：07】永利 （01128） 首季公司擁有人應佔虧損1.54億美元，去年同期應佔純利1.91億美元。經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

【賭場都輸】永利首季盈轉虧 蝕1.54億美元

【08：43】日經225指數跌62點或0.3%，報19557點；南韓KOSPI指數跌0.5%，報1919點。

【08：36】恒指黑期跌約210點，報23963點，道指期貨升36點，報23549點。

【08：15】海底撈 （06862） 股價昨日造好升4%，海底撈隨即公布，海底撈股東SP NP Ltd.以及LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4700萬股，佔已發行股本總額約0.89%，配售價較上日收市價35.1元折讓5.4%，套現15.6億元。

海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股 套現15.6億元

【07：55】百威亞太 （01876） 首季股權持有人正常化虧損為600萬美元，相對去年同期賺2.59億美元。原因是正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌，再加上融資成本淨額主要因不利的貨幣影響而增加，經調整後正常化每股盈利為-0.05美分。

【百威業績】百威亞太首季盈轉虧 虧損600萬美元

【07：00】道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點或0.9%；標指收報2848點，跌20點或0.7%；納指連升3日，收報8854點，升45點或0.5%。

港股ADR收報23900點，跌236點或1%；恒指夜期收報23870點，跌183點或0.8%。

道指跌218點港股ADR跌236點 紐約期油終5連升跌2.3%

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責任編輯︰梁浩碩