【恒指夜期】道指升幅擴大至逾400點　恒指夜期大跑輸僅彈3點（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約210點 道指期貨升36點（不斷更新）

美股開市報捷，連帶恒指夜期亦現反彈，惟好淡繼續在24000點大關附近對撼，料大市短期難現方向，可預期港股短期仍見「炒股不炒市」格局。投資者今晚需繼續留意市場如何解讀最新一周的首領失業救濟金數據，若資金認為失業問題有所改善，外圍升勢或進一步加大，反之亦然。

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【23：40】道指升幅再擴大至超過400點，恒指夜期則續無方向，報23851點，彈3點，低水130點。

【22：50】道指升超過280點，惟恒指夜期竟倒跌，報23830點，跌18點，低水151點。

【22：00】夜期升89點，低水44點，黑期升6點。道指升314點。

【21：30】美首領失業救濟金人數減少，道指開市升逾250點，恒指夜期報23903點，升55點，低水78點。

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【20：25】外圍升勢加劇，恒指夜期走勢亦略改善，報23920點，升72點，低水61點

【19：05】道指期貨續升，恒指夜期報23884點，升36點，低水97點。

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【18：18】恒指夜期報23899點，升51點，低水82點。23948點。

美國4月私人企業職位大減逾2,000萬個，創紀錄最大減幅。道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點。恒生指數開報24120點，跌16點，其後跌幅擴大至逾200點，恒指最終跌156點，失守24000點水平。港交所 （00388） 首季業績遜預期，加上行政總裁李小加明年10月退任，港交所股價午後曾挫逾3%，最終跌2.8%。

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【16：30】即月期指收報23848點，跌205點或0.9%。

【16：11】石藥 （01093） 逆市升2.1%，為表現最佳藍籌；港交所 （00388） 績後跌2.8%，收報246.4元，藍籌中最差。

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【16：10】滙豐 （00005） 跌0.4%，收報38.85元；騰訊 （00700） U盤跌0.7%，收報407.2元，以全日低位收市。

【16：09】恒生指數收報23980點，跌156點，失守24000點。國指收報9764點，跌43點，主板成交866億元。

【16：00】恒生指數U盤前跌124點，報24012點。

【15：55】港股續於24000點水平爭持上落。

【15：50】報道指中美最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，以討論首階段貿易協議進展。據知情人士透露，中國副總理劉鶴將代表中方進行通話。美方代表是萊特希澤。

【15：43】米蘭站 （01150） 急升53%，高見0.3元，成交16宗，涉5.3萬元。

【15：31】恒生指數尾市跌約120點，於24015點水平。

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【15：18】道指期貨升幅擴大至逾200點，道指期貨報23776點，升263點。

【15：07】港股跌幅再收窄至不足100點，重上24050點水平。滙豐 （00005） 重上39元無升跌。

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【15：00】A股午後偏軟，上證、深證及創業板指分別轉跌約0.2%。

【14：43】立高控股 （08472） 午後乾升1.24倍，成交44宗涉99萬元。

【14：27】藥業股逆市上升，石藥 （01093） 逆市升3.2%；中生製藥 （01177） 升0.3%；康哲藥業 （00867） 升5.1%。

【14：16】英國央行維持基準利率在0.1%不變，惟暗示隨時準備採取進一步行動。

【14：02】港股跌約170點，當中港交所 （00388） 拖累大市約31點，其次建行 （00939） 拖累23點，2股合計已拖低大市近55點。

【13：37】港視 （01137） 跌3.2%。經營HKTVmall的香港電視 （01137） 公布4月營運數據。雖然期內平均訂單值微跌，惟平均每日訂單數量有翻倍增長，4月訂單總商品交易額（GMV）按年亦增1.6倍至4.92億元，按月則跌7.3%。

【HKTVmall】香港電視4月GMV按年增1.6倍至近5億元

【13：18】內銀股個別發展，其中建行 （00939） 跌1.3%，為四大內銀中表現最差。

【13：10】大市午後跌幅再次擴大至近200點，跌至23950點。

【13：01】港交所 （00388） 股價績後跌逾3%，低見244.2元。

【13：00】港股午後跌約140點。

【12：37】恒指黑期跌約126點，報24049點；道指期貨升155點，報23668點。

【12：30】港交所 （00388） 公布，行政總裁李小加通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。港交所成立了遴選委員會，進行正式的遴選程序。

【港交所】李小加擬明年10月約滿後退任

【12：18】港交所 （00388） 首季盈利跌13%至22.6億元，遜市場預期，主要受累於投資虧損4700萬元，去年同期投資收益達8.82億元。港交所績前跌0.8%，中午收報251.4元。

【藍籌業績】港交所首季少賺13%遜預期 受累投資損手（不斷更新）

【12：12】石藥 （01093） 半日逆市升1.7%，為表現最好藍籌；長江基建 （01038） 跌2.8%藍籌最傷。

【12：00】恒生指數跌132點守24000關，中午收報24005點。國指中午收報9766點，跌41點。主板成交481億元。

【11：47】恒生指中午收市前跌約135點，於24000點水平爭持。

【11：47】港交所 （00388） 今公布業績，股價績前跌1%，低見250元。

【11：32】網上醫療股再上，平安好醫生 （01833） 升3.2%；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【11：30】內地股市靠穩，上證升0.01%；深證升0.2%；創業板指升0.09%。

【11：13】中國4月外貿數據出爐，以美元計中國4月出口按年意外增長3.5%，勝預期的跌15.7%；進口按年下降14.2，差過預期的跌12.4%。以人民幣計，出口按年增長8.2%，遠勝預期的跌14.1%；進口按年降10.2%，好過預期的跌12.2%。

【11：09】晶苑國際 （02232） 升幅再擴大至13.5%，報2.27元，成交842萬元。

【11：06】大市跌幅收窄至不足80點，至24050點水平。

【11：02】騰訊 （00700） 轉升0.2%，重上410元，美團 （03690） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 則跌1.8%。

微盟宣布成立智慧餐飲公司

【10：59】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌1.2%；新地 （00016） 跌1.5%；新世界 （00017） 跌0.7%；信置 （00083） 跌1.8%；長實 （01113） 跌0.7%。

【10：50】朝威 （08059） 股價飈1.2倍，高見0.15元，為升幅最大股份。

【10：40】大市跌幅收窄至約120點，重上24000點。

【10：38】政府日前宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），創科局證實晶苑國際 （02232） 負責生產政府可重用口罩。晶苑股價今早曾升近15%，高見2.29元，最新升5%。

【銅芯抗疫口罩】晶苑國際股價曾升15% 創科局證實為CuMask生產商

【10：03】新加坡室內裝修服務供應商Raffles Interior （01376） 今日掛牌，開報0.74元，較招股價0.5元高出48%，最新報0.72元，高招股價44%。

【新股IPO】Raffles Interior 0.5元下限定價 超購13.17倍中籤率為10%（附分配結果）

【10：01】國泰 （00293） 跌1.4%，低見8.96元。報道指國泰擬在疫情進行下進行結構性調整。

【航空告急】傳國泰考慮進行「結構調整」 擬延長無薪假4周

【09：56】兩會召開前，水泥建材股逆市造好，中建材 （03323） 升3.1%；海螺 （00914） 升1.1%；潤泥 （01313） 升3.2%。

【09：55】港股跌幅擴大至近200點，於23950點水平以下。

【09：54】百威亞太 （01876） 績後高開0.9%，其後股價轉跌，最新跌4%，低見20.8元。

【09：47】4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得44.4，較3月回升1.4個百分點，但仍處於收縮區間。市場預期為50.1。

【09：44】紐約期油終止5連升，亞洲時段續跌逾1%，中石油 （00857） 跌1.5%；中海油 （00883） 跌2.2%；中石化 （00386） 跌1.4%。F三星原油期 （03175） 跌2.9%；FGX原油 （03097） 跌3.2%。

【09：41】重磅藍籌向下，其中滙豐 （00005） 跌1%，低見38.55元；騰訊 （00700） 跌0.2%；中移動 （00941） 跌0.5%；港交所 （00388） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【09：40】長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 分別跌2.5%及1.3%。英國政府建議將今年4月1日起適用的企業稅稅率維持19%，而非早前頒佈的17%，導致長江基建及電能實業的遞延稅項餘額，需要按19%的稅率重新計算，其中長建及電能更因此預警上半年溢利大幅下調。

【盈警】英國企業稅率不變 長建電能料上半年溢利大跌

【09：38】中興 （00763） 逆市升4.5%，高見24.9元；中芯 （00981） 升2.1%，高見17.34元。路透社報道指，美國商務部接近簽發一項新規，允許華為與美國企業共同參與5G網絡標準的制定。

【華為風暴】美國傳考慮允許華為與美企 共同參與5G標準制定

【09：36】大市早段轉跌逾100點，恒生指數跌約140點，略穿24000點水平。

【09：35】ATM 3股阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見189.5元；騰訊 （00700） 轉跌0.5%，低見407.6元；美團點評 （03690） 微跌不足0.1%。

【09：29】吉利 （00175） 升1.1%，吉利公布4月銷量，總銷量10.55萬輛（包括持有50%權益的領克品牌），按年增長2%，按月增長44%。

吉利4月銷售按月大增44%

【09：28】微盟集團 （02013） 建議發行5年期1.5億美元1.5%有擔保可換股債券，股價低開3.5%，開報5.74元。

【09：20】恒生指數開報24120點，跌16點。滙豐 （00005） 跌0.8%，開報38.7元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報411.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.0931，下調241點子。

【09：14】即月期指開報23905點，跌148點或0.6%。

【09：07】永利 （01128） 首季公司擁有人應佔虧損1.54億美元，去年同期應佔純利1.91億美元。經營虧損1.09億美元，去年同期經營溢利2.43億美元。

【賭場都輸】永利首季盈轉虧 蝕1.54億美元

【08：43】日經225指數跌62點或0.3%，報19557點；南韓KOSPI指數跌0.5%，報1919點。

【08：36】恒指黑期跌約210點，報23963點，道指期貨升36點，報23549點。

【08：15】海底撈 （06862） 股價昨日造好升4%，海底撈隨即公布，海底撈股東SP NP Ltd.以及LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4700萬股，佔已發行股本總額約0.89%，配售價較上日收市價35.1元折讓5.4%，套現15.6億元。

海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股 套現15.6億元

【07：55】百威亞太 （01876） 首季股權持有人正常化虧損為600萬美元，相對去年同期賺2.59億美元。原因是正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌，再加上融資成本淨額主要因不利的貨幣影響而增加，經調整後正常化每股盈利為-0.05美分。

【百威業績】百威亞太首季盈轉虧 虧損600萬美元

【07：00】道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點或0.9%；標指收報2848點，跌20點或0.7%；納指連升3日，收報8854點，升45點或0.5%。

港股ADR收報23900點，跌236點或1%；恒指夜期收報23870點，跌183點或0.8%。

道指跌218點港股ADR跌236點 紐約期油終5連升跌2.3%

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責任編輯︰梁浩碩