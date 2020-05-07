▲ 海底撈股東折讓5.4%配售4700萬股 套現15.6億元

海底撈 （06862） 股價昨日造好升4%，海底撈隨即公布，海底撈股東SP NP Ltd.以及LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4700萬股，佔已發行股本總額約0.89%，配售價較上日收市價35.1元折讓5.4%，套現15.6億元。

配售完成後，張勇及舒萍合共於公司已發行股本總額中擁有約57.23%權益，而NP United Holding Ltd.將繼續於公司已發行股本總額中擁有約34.00%權益。張勇、ZY NP Ltd.、舒萍、SP NP Ltd.及NPUnited Holding Ltd.將繼續為控股股東。

海底撈表示，SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.分別對公司業務前景及長期價值表示其持續信心，預期配售不會對集團的業務或營運造成任何影響。

新冠肺炎疫情得到緩和，有內地民眾反映到海底撈打邊爐仍要排隊1小時以上，海底撈股價昨推高4%，收報35.1元，市值高達1860億元。

【火鍋股飆升】中港打邊爐都要排隊 海底撈升4%頤海國際升7%（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩