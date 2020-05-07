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【百威業績】百威亞太首季盈轉虧蝕600萬美元　CEO：內地、韓國業務逐漸復甦

金融經濟 13:14 2020/05/07

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【百威業績】百威亞太首季盈轉虧　虧損600萬美元

百威亞太 （01876） 公布首季業績，百威亞太股權持有人正常化虧損為600萬美元，相對去年同期賺2.59億美元。原因是正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌，再加上融資成本淨額主要因不利的貨幣影響而增加，經調整後正常化每股盈利為-0.05美分。

百威亞太集團執行董事兼首席執行官（CEO）楊克（Jan Craps）於電話會議上表示，今年因農曆新年活動帶動下，1月首3週業務錄得強勁表現，惟疫情來襲，今年1月底至2月底期間，內地餐飲業幾乎停罷。公司表示，今年首季銷量按年下跌46.5%。不過，疫症期間，電子銷售渠道錄得明顯增長。

他認為，中國和韓國業務開始復甦，業務自3月中起每周持續改善。在中國，估計4月的銷量與去年同期相比下跌約17%，而存貨水平則保持穩健。根據目前的改善步伐，盡管因渠道和省份而有所差異，但對業務復甦仍持樂觀態度。

正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌68%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利率為17.9%，此乃由於節省的銷售成本、銷售、一般及行政成本並無完全抵銷收入下跌。 

期內，總銷量減少42.3%至12.77億公升，主要是受區內新冠肺炎疫情所影響，加上2019年4月在韓國實施加價前銷量增加，因此難以與2019年第一季度的數字相比。由於銷量減少，收入下降39%至9.56億美元，每百升收入增長5.7%。

百威亞太績後高開0.9%，開報21.95元，其後股價轉跌，曾跌逾跌4%低見20.8元，中午收報21.15元，跌0.6元或2.8%，成交3.2億元。

百威亞太曾跌逾4%破底　與新冠肺炎Coronavirus撞名的Corona停產

【百威業績】百威亞太去年溢利跌6%　中國「夜生活停頓」股價曾跌近4%（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

新冠肺炎 香港股票 百威亞太（01876） 業績公布 新冠肺炎疫情 每股盈利 中國

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