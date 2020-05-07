▲ 【百威業績】百威亞太首季盈轉虧 虧損600萬美元

百威亞太 （01876） 公布首季業績，百威亞太股權持有人正常化虧損為600萬美元，相對去年同期賺2.59億美元。原因是正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌，再加上融資成本淨額主要因不利的貨幣影響而增加，經調整後正常化每股盈利為-0.05美分。

正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌68%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利率為17.9%，此乃由於節省的銷售成本、銷售、一般及行政成本並無完全抵銷收入下跌。

期內，總銷量減少42.3%至12.77億公升，主要是受區內新冠肺炎疫情所影響，加上2019年4月在韓國實施加價前銷量增加，因此難以與2019年第一季度的數字相比。由於銷量減少，收入下降39%至9.56億美元，每百升收入增長5.7%。

其中，內地銷量下降46.5%及每百升收入增長2%的帶動下，中國收入下跌45.4%。銷量下降是新冠肺炎爆發對銷售渠道造成影響，以及在農曆新年活動後存貨進一步減少。

百威亞太表示，在中國和韓國復甦推動下，業務自3月中起每周持續改善。在中國，估計4月的銷量與去年同期相比下跌約17%，而存貨水平則保持穩健。根據目前的改善步伐，盡管因渠道和省份而有所差異，但對業務復甦仍持樂觀態度。

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責任編輯︰梁浩碩