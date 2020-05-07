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道指跌218點港股ADR跌236點　紐約期油終5連升跌2.3%

金融經濟 07:30 2020/05/07

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道指跌218點港股ADR跌236點　紐約期油終5連升跌2.3%

道指跌218點
美國4月私人企業職位大減逾2,000萬個，創紀錄最大減幅，拖累美股表現。道指早段曾升逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點或0.9%；標指收報2848點，跌20點或0.7%；納指連升3日，收報8854點，升45點或0.5%。

港股ADR跌236點
港股ADR收報23900點，跌236點或1%；恒指夜期收報23870點，跌183點或0.8%。

紐約期油終5連升跌2.3%
美國原油庫存持續增加，上周美國原油庫存增加460萬桶，油價下跌，紐約期油終5連升，收報23.99美元，跌0.57美元或2.3%；布蘭特期油收報29.72美元，跌1.25美元或4%。

美滙指數升穿100
美滙指數報100.17，升近0.5%，升穿100水平。歐元兌美元報1.0796；日圓受避險情緒帶動，美元兌日圓報106.09。

美國10年期債息報0.709厘。

紐約期金跌1.3%
美元上升，金價下跌，紐約期金收報1688.5美元，跌22.1美元或1.3%。現貨金於1689美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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