【美股收市】憂失業續增  道指挫218點 納指靠穩

新冠肺炎疫情衝擊浮現，美國4月私人企業職位大減逾2,000萬個，創有紀錄以來最大減幅。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)估計，美國失業率可能升至20%，到今年底才回落到8%至10%水平。盡管美國各州繼續解封，市場憂疫情反彈，失業續增，道指尾市跌幅擴大，納指則反覆靠穩。

道指早段曾漲逾170點，其後迅速回落，收報23664點，跌218點或0.9%，結束連續兩日升勢；標指收報2848點，跌20點或0.7%；納指連升3日，收報8854點，升45點或0.5%。

多家新經濟公司業績受惠疫市，電商平台Shopify上季經調整後每股盈利19美仙，與市場預期蝕19美仙截然不同，股價收市漲6.6%，收報733.53美元。人造肉生產商Beyond Meat首季收入急升141%，並扭虧為盈，微賺160萬美元，股價急升26%，報126.21美元。

不過，召車軟件商Uber公布，將裁減3700名僱員，相當於14%人手。消息公布後，Uber股價曾跌2%。

美國總統特朗普（Donald Trump）轉口風，周三於Twitter貼文表示，白宮抗疫專責小組將無限期繼續工作，重點是如何在安全情況下重啟經濟活動、疫苗研發及治療方面的工作，小組成員數目可能有所增減。

特朗普指出，曾考慮讓專責小組淡出，但消息曝光後，民眾的反應似乎偏向讓小組繼續存在，因此要重新考慮小組的去留。

美國多個州份逐步解除封城措施，加上美元滙價呈強，不利金價表現，紐約期金收市跌22.1美元或1.3%，報1688.5美元。

美國原油儲存設施接近飽和，抵消原油庫存升幅較預期小的利好因素，油價周三回吐，紐約期油最多曾跌8.1%，收市跌2.3%，報23.99美元。