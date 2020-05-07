【疫情焦點】全球確診逼380萬宗  世衞警告勿過早放寬防疫

新冠肺炎疫情全球蔓延，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，全球累計確診逼近380萬宗，較上日增加67,760宗；死亡人數破26萬，較上日增加4,349人。

美國累計確診1,246,462宗，較上日增8,829宗；死亡人數達73,234人，較上日增加963人。

世界衞生組織(WHO)向各國領袖發出警告，強調如果過早放寬保持社交距離的防疫措施，可能會刺激疫情再次反彈，最終迫使放寬防控力度的國家，須重新實行封城，人類也不可能回復過往正常的生活。

世衞稱，西歐國家的確診數字有回落跡象，但東歐、非州、東南亞、地中海東部，以及美洲地區每日上報的確診個案依然上升；新冠病毒善於窺準時機大肆傳播，若果過早取消封城措施，疫情很可能再次反彈。

另一方面，英國逾3萬人死於新冠肺炎，是歐洲最多人染病死亡的國家，當局正研究復工安排。

首相約翰遜從新冠肺炎康復後，首次到國會下議院回應議員質詢，他表示，政府已經做了大量工作，包括為護理院舍提供足夠個人保護裝備，過去幾日情況已有明顯改善。

房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺表示，當局基於科學及醫療的安全情況下，正研究復工安排，包括討論工作場所、戶外工作的安排，以及公共交通的安排，在安全的情況下，建築業界應該復工。

西班牙疫情雖然緩和，但國會通過延長緊急狀態兩星期，星期日起生效。有關措施允許政府在逐步放寬封鎖措施下，繼續限制民眾流動。

醫療專家擔心新冠病毒突變，傳染力更強。美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室發現，病毒突變並出現新毒株，現時在美國傳播並變得更具傳染性。新毒株今年2月初在歐洲蔓延，其後傳到美國、加拿大及其他地方，3月底成為席捲全球的主要毒株，而至今已發現病毒14個變種。

研究員警告，若夏季時疫情仍肆虐，病毒可能進一步突變，影響已展開的疫苗研發工作。