【黃金牛市】疫市封鎖措施阻黃金交收　滙豐炒房VaR單月爆12次！

▲ 黃金運輸在「疫市」下更見困難、黃金市場流動性受「煉金廠關閉消息」而變得更不流通，使紐約和倫敦之間的黃金價格大幅分歧，最高每盎司曾見70美元

肺炎疫情爆發令多國經濟活動停頓，封鎖措施亦令黃金資產的運輸交收更為困難。據彭博綜合滙豐向監管機構申報的文件，滙豐因「黃金市場運輸中斷」因素拖累，VaR（value at risk，風險值）單單3月已有12次觸發上限，意味其炒房在黃金市場的運作風險頗大，而按過往經驗，滙豐的VaR通常一年內只有兩到三次觸發限制。

由於黃金運輸在「疫市」下更見困難、黃金市場流動性受「煉金廠關閉消息」而變得更不流通，使紐約和倫敦之間的黃金價格大幅分歧，最高每盎司曾見70美元，「現貨轉換」交易受到打擊下，滙豐相關交易表現自然受累。

相關因素拖累下，滙豐金屬交易收入減少，首季損失錄100萬美元，遠遜去年同期的3800萬美元利潤。而過去3年平均計，滙豐金屬交易收入每年平均為2.15億美元。事實上，黃金資產並非唯一導致滙豐上述風險門檻屢遭突破的因素，該行又提到，3月信貸息差及利率均大幅波動，同時鈀金交易亦錄得「兩次異常收入及一次異常損失」。

相關文章：【ETF價格會否變負？】短炒槓桿及反向ETF前需知的六問六答

相關文章：【滙豐債仔】滙豐向法院要求新加坡石油商ZenRock債務重組 免成興隆翻版