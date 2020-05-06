【德甲回歸】默克爾准復賽 德甲最早於本月15日開波

受新冠疫情影響，港人最鍾意睇的歐洲五大聯賽皆已停賽，不過隨著德國逐步放鬆防疫措施，德國總理默克爾（Angela Merkel）周三（6日）批准德甲及德乙於5月下半旬重開，據德國媒體報導，德甲最快於可於當地時間下周五（5月15日）復賽。

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德國政府周三與16名州長商討下一步的解封計劃，會後默克爾終於正式宣布同意德國足球聯賽重開，惟因聚集限令，比賽需要閉門進行，沒有觀眾參與。至於具體的複賽時間，將由德國職業足球聯會（DFL）決定，德國媒體稱原定的兩周強制隔離期或有可能縮短，球賽最快可於15日重開；此前德國足球聯賽行政總裁塞法特（Christian Seifert）曾指，德甲已經做好複賽準備。

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其他聯賽安排如何？根據外媒報導，英超與西甲預計最快6月中重啟；義甲則於本月恢復訓練，預計6月初有望重啟；法甲則是直接腰斬，取消了本賽季，並將冠軍頒給榜首的巴黎聖日耳門。

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