【美股戰報】道指開市升逾百點　蘋果概念股走強

美國各州逐步開始解封，商店陸續營業，市場憧憬經濟可順利逐步重啓，在加上美國總統特朗普（Danold Trump）多次敦促美國經濟重新開放，美股三大指數再次反彈，道指升 124.7 點， 漲幅0.52%，報24007.8點 ；標指升 16.5點，漲幅0.57%，報2884.9點； 納指 60.4點，漲幅0.69%，報8869.5點 。

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美股蘋果概念板塊普漲，當中美光科技（MU）漲1.72%，高通（QCOM）漲1.49%，英特爾（INTC）漲1.22%，台積電（TSM）則漲超1%。

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股市雖有所回升， 但疫情尚未見頂，經濟數據維持不見好轉，周三（6日）公布的俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果顯示，4月職位減少2023萬個，是自2002年有紀錄以來最差，略勝市場預期的跌2050萬個。

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