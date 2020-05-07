  • 28°C
香港時間 : 2020507日 (四) 07:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市分析】經濟收縮破紀錄　港樓好快落？

股樓投資 07:30 2020/05/07

分享：

【iMoney訊】香港首季GDP按年收縮8.9%，打破1997年亞洲金融風暴，以及2008年金融海嘯的紀錄，創有記錄以來最大跌幅。雪上加霜的是，香港經濟連續四季負增長，追平金融海嘯的劣績，更有望挑戰亞洲金融風暴連跌五季的紀錄。

綜合多家投行研究所得，香港樓價與經濟發展相關性頗高，以目前經濟情況來看，樓價豈不是很快大跌？然而，據差餉物業估價署數字顯示，樓價指數首季只跌1%，若看中原城市領先指數（CCL），近期更見底回升。

相關文章：官方及代理樓價指數回升　樓市復甦在即？

金融海嘯後　樓市現新常態

出現如此怪象，皆因市場常態已變。2008年金融海嘯後，各國央行實施量化寬鬆政策，終致資金泛濫。資金為找出路避險，只好流入樓市，終致樓價急升，不少業主也不知不覺受惠，忽然「富起來」，並將資金投資樓市，樓價愈炒愈貴。

此外，環球持續低息，減輕供樓人士負擔。據金管局統計，近七成業主供滿樓。即使未供滿樓，但料低息環境持續，故仍能受惠。更重要的是，金管局多次收緊按揭，同時設壓力測試，財力不足者根本無法置業。換言之，能夠置業者都是強者，持貨能力較以往強。簡單來說，若無資金壓力，業主為何劈價賣樓「益街坊」。

相關文章：【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？

年內樓價既難升也難跌

面對這場世紀疫症，環球股市數度急跌，就連滙豐（00005）也不派股息，但香港樓價竟然沒有大跌，絕對是地上最強資產，更令有意置業者深信，香港樓價甚難大跌，加強他們入市的信心。

當然，經濟持續轉差，樓市也難獨善其身，惟市場常態已變，甚難再以亞洲金融風暴，以及金融海嘯的情況比較。可以預計的是，樓價今年走勢反覆，不會大跌，且難大升。

瀏覽更多【iMoney樓市分析】：https://bit.ly/2W8xPmG

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
2020/04/25
【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易
2020/04/26
【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易
【樓市分析】拆息點解跌？　業主供樓慳幾多？
2020/04/28
【樓市分析】拆息點解跌？　業主供樓慳幾多？
【樓市分析】放寬首置按保　引爆負資產潮？
2020/04/29
【樓市分析】放寬首置按保　引爆負資產潮？
【樓市分析】住宅車位連環蝕　貪平炒賣易中伏
2020/05/05
【樓市分析】住宅車位連環蝕　貪平炒賣易中伏
經濟 GDP 樓價

下一篇文章

【港交所業績】摩笛績前祝福　目標價續睇270元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【另類投資】「水鬼」 升城隍　這3款Submariner 絕對有升值空間！
【另類投資】「水鬼」 升城隍　這3款Submariner 絕對有升值空間！
【Full Pay入市】父母斥逾千萬買樓贈愛兒
【Full Pay入市】父母斥逾千萬買樓贈愛兒
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【大行報告】高盛看好見紅領展可再升3成　理由係...
【大行報告】高盛看好見紅領展可再升3成　理由係...
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤