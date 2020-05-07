【樓市分析】經濟收縮破紀錄　港樓好快落？

【iMoney訊】香港首季GDP按年收縮8.9%，打破1997年亞洲金融風暴，以及2008年金融海嘯的紀錄，創有記錄以來最大跌幅。雪上加霜的是，香港經濟連續四季負增長，追平金融海嘯的劣績，更有望挑戰亞洲金融風暴連跌五季的紀錄。

綜合多家投行研究所得，香港樓價與經濟發展相關性頗高，以目前經濟情況來看，樓價豈不是很快大跌？然而，據差餉物業估價署數字顯示，樓價指數首季只跌1%，若看中原城市領先指數（CCL），近期更見底回升。

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金融海嘯後 樓市現新常態

出現如此怪象，皆因市場常態已變。2008年金融海嘯後，各國央行實施量化寬鬆政策，終致資金泛濫。資金為找出路避險，只好流入樓市，終致樓價急升，不少業主也不知不覺受惠，忽然「富起來」，並將資金投資樓市，樓價愈炒愈貴。

此外，環球持續低息，減輕供樓人士負擔。據金管局統計，近七成業主供滿樓。即使未供滿樓，但料低息環境持續，故仍能受惠。更重要的是，金管局多次收緊按揭，同時設壓力測試，財力不足者根本無法置業。換言之，能夠置業者都是強者，持貨能力較以往強。簡單來說，若無資金壓力，業主為何劈價賣樓「益街坊」。

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年內樓價既難升也難跌

面對這場世紀疫症，環球股市數度急跌，就連滙豐（00005）也不派股息，但香港樓價竟然沒有大跌，絕對是地上最強資產，更令有意置業者深信，香港樓價甚難大跌，加強他們入市的信心。

當然，經濟持續轉差，樓市也難獨善其身，惟市場常態已變，甚難再以亞洲金融風暴，以及金融海嘯的情況比較。可以預計的是，樓價今年走勢反覆，不會大跌，且難大升。

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