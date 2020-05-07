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【華為風暴】傳美考慮允許華為共同參與5G標準制定　中興升逾3%中芯逼年內高位

金融經濟 12:24 2020/05/07

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外電報道，美國商務部擬推出新規，允許美企與華為共同參與5G標準制定。

路透社報道指，美國商務部接近簽發一項新規，允許華為與美國企業共同參與5G網絡標準的制定。相關概念股造好，中興 （00763） 半日升3.4%，報24.3元；中芯 （00981） 昨飈一成後，半日升2.5%，報17.32元，逼近今年高位17.92元；舜宇光學科技 （02382） 升1.3%，報114.7元。

消息人士指，美國去年5月將華為列入「實體清單」，限制美國企業向華為出口產品及技術，但卻引起疑惑，美國公司並不確定可以向華為分享哪些技術及資訊，也不清楚如何參與制定行業標準機構的組織。

報道稱，華為去年遭列入黑名單後，美國部分工程師已停止與華為合作制定標準，但卻令美國陷入劣勢，因華為可在國際標準制定會議上擁有更多話語權。而標準制定對電訊行業公司尤為重要，若企業獲得更多行業標準專利，將有利其盈利表現。

報道又指，新規主要容許美國公司參與華為同為會員的標準制定組織，但仍有可能發生變化。

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