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【港交所業績】摩笛績前祝福　目標價續睇270元

股樓投資 00:30 2020/05/07

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港交所（00388）將於今日（7日）公布集團首季業績。集團績前獲大摩送上祝福，料首季純利按年升3%至26.9億元。該行亦預料港交所今年首季的互聯互通南向及北向交易量，可創推出以來的新高，按年及按季增長約90%。該行維持對港交所「增持」評級，目標價續睇270元，並對集團長期發展仍然看好。

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另一間大行摩通亦睇好，料港交所首季純利將按年升7.2%至28億元，估計收入按年升7.5%至46.1億元，同樣予增持評級，目標價265元。

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事實上，從集團官方公布的數字已略知業績一二，2020年首三個月的平均每日成交金額為1,209億元，較去年同期的1,011億元上升20%。2020年首三個月的總集資金額為934億元，較去年同期的451億元上升107%。2020年首三個月的期貨及期權平均每日成交量為1,298,207張合約，較去年同期的1,187,529張上升9%。幾大業務均有增長下，相信首季業績唔會令市場嚇一跳。

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撰文 : 投資組

香港交易所（00388） 期權 期貨 目標價 增持

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