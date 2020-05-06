【騰訊閱文】閱文新管理層回應合同風波　1個月內推新版條款

▲ 閱文新管理層表示，1個月內推出新版條款。

閱文集團 （00772） 新任首席執行官程武、總裁侯曉楠等新管理團隊今日（6日）參加作家懇談會，針對新舊合同爭議作澄清，並再次強調作家是閱文平台的根基。涉及著作權授權、免費模式下的分成權益、作家福利及盜版等方面，已經明確修改方向，將在1個月內推出新版合同。

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程武、侯曉楠及新團隊接任後，因陷合同風波而頻頻發聲。4月30日兩人聯名發公開信《面孔會變，夢想不會——致網絡文學作家》，閱文也於5月2日、3日兩度對合同爭議作出回應。

程​​武對「著作權」進行解釋，著作人身權，是作者不可轉讓、不可剝奪的權利，屬於作家獨有，閱文絕不會通過任何方式分享或獲取這種權利。

他續指，對於包括改編版權等各種衍生權利在內的著作財產權，將會在雙方自願的前提下，為作者的授權匹配對應的權益。未來會考慮提供多個版本的合同選擇，對授權權限分級，將選擇權交還作家。

關於付費或是免費的模式，侯曉楠坦言，關於免費閱讀的機制還在討論中，當前肯定要繼續鞏固付費閱讀，並且做大。未來考慮免費模式時，也會有明確的作家收益，並由作家自主選擇免費或付費模式。

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