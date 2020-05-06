【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買

【iMoney訊】2020年6月27日，是港交所（00388）上市20周年，可是因新冠肺炎關係，應該不會舉行盛大酒會，除此之外，亦取消了5月6日舉行的 LME亞洲晚宴。沒取消的是，港交所今年的第一季業績。

曾經持有不少港交所股份的前立法會金融服務界議員詹培忠曾經表示，自已在200元左右經常賣出買入，每次都買十幾廿萬股，每次有十幾廿元利潤，但是現在已悉數沽清。對於港交所季度業績，詹培心說自己沒有甚麼期望，他說：「我現在不會買港交所，她一過200元，我就沒有再買，即使錯失機會也沒有辦法，沒跌低過200元，我沒有再買過，現在已清倉，一股都無。」

至於會否建議投資者買入港交所，他說：「我建議投資者買港交所，因為除了部份公用股有專利外，港交所是其中一隻有專利的股份。我自己無再買，但我都認為是值得持有。」

至於為何不買，他說：「香港股市不健全，國內在「賣肉養孤兒」，想盡辦法不可以讓她衰，令她的地位抬高些，但這些人為因素，不能夠支持很久，她太倚賴祖國，應該背靠祖國，面向世界。她當中國是阿媽，要吃奶時，阿媽會餵一隻大大隻的公司來港上市，以她的身分及代表性，不應該只靠祖國，應更好好發展其他產品如中國的商品期貨產品。」

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