【贏家智慧】人生有幾多個十年？　李小加任內爭議不少

在劇集《巾幗梟雄》內，黎耀祥有一金句：「人生有幾多個十年？」。李小加擔任CEO逾10年，帶領港交所安然度過兩次金融風暴，但亦有惹起市場爭議之舉，功過難以一概而論。

投行出身的李小加，對於「做刁」（DEAL）自然是手到拿來，任內最大的功績，是在2012年6月，以13.88億英鎊）收購倫敦金屬交易所（LME）。當年有意競購LME的全球交易所超過10家，在第二輪進入四強時的對手，包括有泛歐交易所、芝加哥商品交易所（CME）及洲際交易所（ICE），最終港交所成功奪得美人歸。

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去年港交所再度出手，計劃收購倫敦交易所，不過今次小加卻老貓燒鬚。去年9月港交所突然提出以296億英鎊，收購倫交所，一眾港交所高層更直飛倫敦進行遊說。可惜襄王有夢，神女無心，倫交所當時就收購Refinitiv已至談婚論嫁地步，最後在短時間內拒絕港交所提親，結果這場世紀收購由提議到結束僅一個月內完成。

港交所主要收入來源，是上市費用及交易徵稅，故此新股IPO成為重中之重。記得李小加上任不久，俄羅斯最大鋁材生產商--俄鋁（00486）2009年底來港招股上市。當時俄鋁年年虧蝕，投資風險超大，原不符合上市條件。不過，俄鋁最終獲放行，但設有特定條件，首先在招股時只有國際配售，不設公眾認購；其次每手入場費規定提高至100萬元，意思就是要謝絕散戶參與，事實上這個做法當時引起不少證券界的非議。

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近年，港交所欲引入「同股不同權」公司上市，同樣引發市場極大爭議。在2013年，內地電商巨無霸阿里巴巴（09988）籌備上市，地點二選一，不是港交所就是紐交所。由於本港上市條例規定只能接受同股同權公司上市，而阿里巴巴無論在市值及業務規模及前景，均是無可替代，對於應否給予阿里巴巴豁免權或修改條例，市場意見極度分歧。

李小加當年更曾撰文，以夢境為比喻，以9個不同角色包括「程序先生」、「小散戶」、「創新先生」及「基金先生」等，為是否要豁免阿里巴巴激辯一番。而最終阿里巴巴在2014年登陸美股，港交所經過數年討論及諮詢後，2018年修訂上市規則，容許同股不同權公司上市，阿里巴巴亦於去年11月成功在港第二上市。

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