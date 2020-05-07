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【港交所業績】李小加去年底首度減持　埋下不續任伏線？

股樓投資 13:41 2020/05/07

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港交所（00388）行政總裁李小加能否連任一直存暗湧。去年底，他罕有減持自己公司股票，套現近1.67億元。當時港交所發言人強調，減持是李小加的個人決定，不評論他減持原因，或未來會否進一步減持。

及至今年初，他推諉減持是太太建議，但惹來外界猜測。據《經濟日報》年初報道，當時李小加曾談及續任事宜，並指要由董事會考慮是否有意繼續委任他，他才思考決定，又坦言會反問自己：「我已做了10年（行政總裁），還有甚麼？」李小加當時又重申，港交所仍有很多機會和「獵物」需要爭取。

及至今日，謎底終於揭開，港交所宣佈，行政總裁李小加通知董事會，擬於明年10月底合約屆滿後，不再續任。有網民笑言，去年底的減持，一直埋下不續任伏線，或非他太太的決定。

港交所表示，主席史美倫、董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫已組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序，尋找繼任人選。

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撰文 : 柳家平

股票 香港交易所（00388） 李小加

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