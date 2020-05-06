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【美股早市】道指倒跌近70點 4月私職銳減2000萬個

環球經濟金融 22:05 2020/05/06

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美國各州繼續解封，總統特朗普更揚言，即使以更多人死亡為代價，也值得解封，加強市場對重啟經濟的憧憬，美股周三初段造好，道指曾升171點。但美國4月ADP私人新職大減逾2000萬個，加上波音跌幅擴大，道指倒跌，曾挫近70點。

【美國經濟】4月小非農ADP新職大跌2023萬 稍勝預期

【美股業績】通用汽車盈利勝預期 市前大升逾7%

波音（Boeing，美：BA）跌幅擴大，挫1.4%。

通用汽車（General Motors，美︰GM）上季在疫情打擊下，盈利仍勝預期，股價漲近5%。

華特迪士尼（Walt Disney）上季收入勝預期，股價升1.4%。

【迪士尼業績】新冠肺炎被迫關園 盈利大跌逾90%

【迪士尼業績】Disney+疫情下訂戶急增 追趕王者Netflix

德國對歐洲央行買債計劃提出法律挑戰，歐元曾跌至1.0782美元的近2周低，跌幅0.5%；美匯指數曾升0.5%，報100.2；日圓曾升0.5%，報106.06兌1美元。

美元強，加上重啟經濟憧憬，金價續軟，現貨金最多跌1.2%，報1685.74美元；美債價跌息升，10年美債息曾升6點子，報0.7269厘。

雖然解封憧憬利好，但油價已連升多日，周三稍見回吐，紐約期油曾跌8.1%，報22.58美元；布蘭特期油曾跌4.7%，報29.51美元。

德國法院裁定歐央量寬部份違憲 需證明是有必要

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美股 道瓊斯工業平均指數 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 通用汽車（General Motors，美：GM）

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