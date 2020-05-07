【港交所業績】曾言A股最安全　李小加金句回顧

港交所（00388）行政總裁李小加，將於明年10月底卸任。對港人來說，這位CEO非常「talk得」，經常金句連連。事實上，李總裁不少金句都教人「深思」，值得大家回味！

談A股市場

2013年4月︰中國市場是「蒸餾水」，水至清則無魚，金融機構失去創新動力。

2015年7月，當年內地爆發股災，但李小加稱︰「這個市場（中國股市）是世界上最安全的市場，最透明的市場，最扁平的市場，最民主的市場。」

2015年8月︰他談內地救市，說「國家隊」不可能彈盡槍絕。

談一國兩制

2014年1月，他預言，希望到2020年，香港在經濟上能夠與內地達成一國一制。

2019年10月，他出席倫交所（LME）周年晚宴時說：「一國兩制模式從基本性質上就存在缺陷。」（one country, two systems model had fundamental flaws.）

2020年1月，他指，「一國」與「兩制」相輔相成、缺一不可。

談中概股回歸

2020年1月，他說︰「以前（中概股）有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」

談互聯互通

2016年2月，他說：「如果不與內地互聯互通，好事遇不上，壞事也躲不開。」

談減持股份

2020年1月，他說：「我家中有另一位主席。」，指減持是其太太的決定。

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