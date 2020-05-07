  • 31°C
香港時間 : 2020507日 (四) 16:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所業績】曾言A股最安全　李小加金句回顧

股樓投資 16:01 2020/05/07

分享：

港交所（00388）行政總裁李小加，將於明年10月底卸任。對港人來說，這位CEO非常「talk得」，經常金句連連。事實上，李總裁不少金句都教人「深思」，值得大家回味！

談A股市場

2013年4月︰中國市場是「蒸餾水」，水至清則無魚，金融機構失去創新動力。

2015年7月，當年內地爆發股災，但李小加稱︰「這個市場（中國股市）是世界上最安全的市場，最透明的市場，最扁平的市場，最民主的市場。」

2015年8月︰他談內地救市，說「國家隊」不可能彈盡槍絕。

談一國兩制

2014年1月，他預言，希望到2020年，香港在經濟上能夠與內地達成一國一制。

2019年10月，他出席倫交所（LME）周年晚宴時說：「一國兩制模式從基本性質上就存在缺陷。」（one country, two systems model had fundamental flaws.）

2020年1月，他指，「一國」與「兩制」相輔相成、缺一不可。

談中概股回歸

2020年1月，他說︰「以前（中概股）有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」

談互聯互通

2016年2月，他說：「如果不與內地互聯互通，好事遇不上，壞事也躲不開。」

談減持股份

2020年1月，他說：「我家中有另一位主席。」，指減持是其太太的決定。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

瀏覽更多【港交所業績】消息：https://bit.ly/2YDKgJ5

撰文 : 柳家平

相關文章

【港交所業績】李小加去年底首度減持　埋下不續任伏線？
今日
【港交所業績】李小加去年底首度減持　埋下不續任伏線？
【港交所業績】受累投資收益大跌　盈利跌13%遜市場預期
今日
【港交所業績】受累投資收益大跌　盈利跌13%遜市場預期
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
2020/05/06
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
【港交所業績】摩笛績前祝福　目標價續睇270元
今日
【港交所業績】摩笛績前祝福　目標價續睇270元
【港交所業績】李小加明年10月約滿　不再續任港交所CEO
今日
【港交所業績】李小加明年10月約滿　不再續任港交所CEO
股票 香港交易所（00388） 李小加

上一篇文章

【港交所業績】李小加職場傳奇之路　石油工人終攀上CEO之位

下一篇文章

【賣機都唔夠?】國泰傳考慮「結構調整」擬減薪並延長無薪假4周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
【港交所業績】詹培忠：我唔會買，但你哋可以買
馬化騰愛將購淺水灣豪宅　與容祖兒做鄰居
馬化騰愛將購淺水灣豪宅　與容祖兒做鄰居
【另類投資】「水鬼」 升城隍　這3款Submariner 絕對有升值空間！
【另類投資】「水鬼」 升城隍　這3款Submariner 絕對有升值空間！
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤