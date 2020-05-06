  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 22:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【母親節】蛋糕店訂單爆滿　M Patisserie：鮮花蛋糕「滿足兩個願望」抵買吸客

商業 20:56 2020/05/06

分享：

M Patisserie創辦人文小姐表示，母親節蛋糕需要3日前預訂，限量30個。（M Patisserie Facebook截圖）

疫情緩和，子女藉母親節買蛋糕與媽媽慶祝，慰勞連月的辛勞。M Patisserie創辦人文小姐表示，母親節蛋糕需要3日前預訂，限量30個，4月28日推出後，至今已額滿，估計因為蛋糕面以鮮花做裝飾，客人不用額外買花，因而覺得「好抵買」。她又指，店舖沒有送貨服務，幸好受惠近日疫情緩和，客人願意外出購買。

【母親節】母親節商業區食肆訂座率大不如前　餐廳料生意難反彈

小念頭負責人楊小姐表示，今年母親節未有任何宣傳，定單也在本周一爆滿。她稱，現時接下的定單共有逾20張。而本港連日未有新增確診個案下，大部份客人都選擇到門市自取。

Miffi Bakery負責人盧小姐表示，今年母親節只推出兩款蛋糕，並設有預定優惠。她指出，預定定單截至目前爆滿外，更較去年同期增長20%；送貨時間亦大部份爆滿，再有定單需要客人親身到門市取貨。不過，她指，截至9日為止仍接受急單預定，只是未能提供優惠。

【限聚令放寬】觀塘區餐廳生意回暖　惟難回到以前

不過，亦有蛋糕店想盡辦法提升生意。Patisserie Uriwari負責人羅先生表示，今年母親節生意按年跌1成，人均消費則與去年差不多，疫情下影響已不算嚴重，港人亦算肯消費。除了門市自取95折優惠，今年母親節更首次推出送貨上門服務，亦吸引客人購買蛋糕。

【母親節優惠】黃埔天地推優惠　送蛋糕慶祝母親節

記者：馬意文、朱悅瀅

相關文章

【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠
2020/05/04
【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
2020/05/05
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】零售商節日谷銷情　一文看清不同優惠（不斷更新）
2020/05/04
【母親節優惠】零售商節日谷銷情　一文看清不同優惠（不斷更新）
【母親節優惠】戶戶送母親節消費送蛋糕　聖安娜推母親節蛋糕85折
2020/05/05
【母親節優惠】戶戶送母親節消費送蛋糕　聖安娜推母親節蛋糕85折
疫情 抵買 蛋糕 母親節 服務

下一篇文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99%口罩　記者開箱實測防水透光透氣度
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99%口罩　記者開箱實測防水透光透氣度
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）