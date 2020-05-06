【母親節】蛋糕店訂單爆滿　M Patisserie：鮮花蛋糕「滿足兩個願望」抵買吸客

▲ M Patisserie創辦人文小姐表示，母親節蛋糕需要3日前預訂，限量30個。（M Patisserie Facebook截圖）

疫情緩和，子女藉母親節買蛋糕與媽媽慶祝，慰勞連月的辛勞。M Patisserie創辦人文小姐表示，母親節蛋糕需要3日前預訂，限量30個，4月28日推出後，至今已額滿，估計因為蛋糕面以鮮花做裝飾，客人不用額外買花，因而覺得「好抵買」。她又指，店舖沒有送貨服務，幸好受惠近日疫情緩和，客人願意外出購買。

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小念頭負責人楊小姐表示，今年母親節未有任何宣傳，定單也在本周一爆滿。她稱，現時接下的定單共有逾20張。而本港連日未有新增確診個案下，大部份客人都選擇到門市自取。

Miffi Bakery負責人盧小姐表示，今年母親節只推出兩款蛋糕，並設有預定優惠。她指出，預定定單截至目前爆滿外，更較去年同期增長20%；送貨時間亦大部份爆滿，再有定單需要客人親身到門市取貨。不過，她指，截至9日為止仍接受急單預定，只是未能提供優惠。

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不過，亦有蛋糕店想盡辦法提升生意。Patisserie Uriwari負責人羅先生表示，今年母親節生意按年跌1成，人均消費則與去年差不多，疫情下影響已不算嚴重，港人亦算肯消費。除了門市自取95折優惠，今年母親節更首次推出送貨上門服務，亦吸引客人購買蛋糕。

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記者：馬意文、朱悅瀅