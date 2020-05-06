【美股業績】通用汽車盈利勝預期 市前大升逾7%

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【美國經濟】疫情下4月ADP新職大跌2023萬 稍勝預期
美國汽車製造商通用汽車（General Motors，美：GM）上季收入和盈利下跌，但均勝市場預期。受累新冠肺炎疫情，通用汽車在美國銷售下跌7%，但當中的農夫車銷售大增27%，市場佔有率亦急升至41%。消息刺激通用汽車股價市前大升逾7%。
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期內，通用汽車上季盈利急跌86%至2.94億美元；收入跌幅較小，僅跌6.2%至327億美元，高於預期的321億美元；經調整後每股盈利跌56%至64美仙，好過分析預期的40美仙。
|通用汽車業績
|上季
|按年變幅
|市場預期
|收入（美元）
|327億
|-6.2%
|321億
|盈利（美元）
|2.9億
|-86%
|－
|經調整後每股盈利（美仙）
|64
|-56%
|40
在疫情期間，通用汽車為預留現金，採取一系列的措施，包括中止派息、暫停股票回購、減人工。截至周二（5日），通用汽車今年股價已跌42%，跑輸大市。道指至今只跌了16%。
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