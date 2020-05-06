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【美股業績】通用汽車盈利勝預期 市前大升逾7%

環球經濟金融 20:12 2020/05/06

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美國汽車製造商通用汽車（General Motors，美：GM）上季收入和盈利下跌，但均勝市場預期。受累新冠肺炎疫情，通用汽車在美國銷售下跌7%，但當中的農夫車銷售大增27%，市場佔有率亦急升至41%。消息刺激通用汽車股價市前大升逾7%。

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期內，通用汽車上季盈利急跌86%至2.94億美元；收入跌幅較小，僅跌6.2%至327億美元，高於預期的321億美元；經調整後每股盈利跌56%至64美仙，好過分析預期的40美仙。

通用汽車業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 327億 -6.2% 321億
盈利（美元） 2.9億 -86%
經調整後每股盈利（美仙） 64 -56% 40

在疫情期間，通用汽車為預留現金，採取一系列的措施，包括中止派息、暫停股票回購、減人工。截至周二（5日），通用汽車今年股價已跌42%，跑輸大市。道指至今只跌了16%。

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