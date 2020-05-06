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【新冠肺炎】英美政府情報機構發警告　黑客圖竊研究成果

科技 20:56 2020/05/06

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英美政府情報機構先後向藥廠、醫學研究及大學等組織發出警告，指有黑客組織企圖攻擊醫療機構網站竊取新冠肺炎研究。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球已逾365萬人感染新冠肺炎。在全球聯手抗疫之際，英美政府情報機構發現，有黑客組織整計劃趁機攻擊國際合作的藥廠、醫學研究機構或大學網站，竊取新冠肺炎的研究成果。

>>>世衛等抗疫組織遭入侵　洩露25,000個電郵及密碼

>>>【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆

美國國土安全部的網路安全暨基礎架構安全署（CISA）及英國國家網路安全中心（NCSC）先後向藥廠、醫學研究及大學等組織發出警告，指有黑客組織企圖攻擊醫療機構網站竊取新冠肺炎研究。

報告指，現時有更多APT黑客組織為了國家利益而竊取大量個人資料及情報，特別是衛生政策及研究成果內容。而CISA及NCSC調查發現，有APT組織正在尋找醫療機構網站的閘道軟件漏洞，以及Pulse Secure、Fortinet及Palo Alto等VPN產品漏洞，從而發動攻擊。

他們同時發現，有APT黑客組織正利用大規模的「密碼噴灑」（Password Spraying）手法，對英美等國的醫療組織及國際衛生組織發動攻擊。NCSC指，密碼噴灑攻擊使用的密碼，通常是由月份、季節或組織名稱組成。

英美政府均建議所有醫療機構及相關單位，定時更新VPN、網路基礎架構設備或遠端工作裝置的軟件，並使用多重要素驗證 （Multi-factor authentication），降低密碼被破解的機會，保護資訊。

>>>【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與

責任編輯：曾曉汶

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