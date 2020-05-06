【美國經濟】4月小非農ADP新職大跌2023萬 稍勝預期

新冠肺炎疫情下，美國廣泛地區實施禁足令，不少企業裁員，就業情況嚴峻。調查機講ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，4月職位減少2023萬個，為2002年有紀錄以來最差，但稍勝市場預期的跌2050萬個。3月的ADP新職跌2.7萬個；2009年金融危機最差紀錄為跌83萬個。

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行業數據方面，服務和酒店業一如預期，情況最嚴峻，因食肆和酒店在疫情下被迫停業。儘管有企業提供送貨、外賣等服務，但仍失去860萬個職位。

其次，貿易、運輸和公用事業的職位受災第二嚴重，失去344萬個職位；建築業下跌248萬；製造業跌167萬。至於職位增加的行業僅有數個，教育領域增加2.8萬個、企業管理增6000個。

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在疫情期間，聘請500人以上的大企業打擊最大，減少900萬個職位；聘請50人以下的細企業減少600萬職位；中型企業裁走520多萬人。

ADP聯合主管耶爾德馬茨（Ahu Yildirmaz）形容，如此大規模的失業情況是前所未有的，並指單計僅4月份一個月的失業總數，便是大蕭條的2倍多。

較實時量度就業情況的數據，是勞工部每周公布的首次申請失業救濟人數，上周公布的數字升至近384萬，較市場預期的350萬為多；6周累計3,000萬人，約佔美國就業人口的18.4%。

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