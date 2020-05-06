【盈警】英國企業稅率不變　長建電能料上半年溢利大跌

▲ 長江基建主席李澤鉅指，經考慮遞延稅項餘額重新計算，料造成約14億元的一次性影響。

英國政府建議將今年4月1日起適用的企業稅稅率維持19%，而非早前頒佈的17%，導致長和 （00001） 、長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 的遞延稅項餘額，需要按19%的稅率重新計算，因此對3家公司上半年業績將造成一次性不利影響，其中長建及電能更預警上半年溢利大幅下調。

長和發言人指，英國企業稅率變更建議對長和整體財務表現幾近沒有影響，在綜合基礎上，是項稅率變更將在遞延所得稅資產和遞延所得稅負債上導致長和整體呈報錄得一筆小量的非現金收益，但該收益之數額對集團業績之影響將不為顯著。

長和表示，長建因遞延稅項餘額重新計算支出，預期將因集團於英國的其他業務錄得類似數額的收益淨額而大致抵銷，因此預期不會對長和上半年業績帶來重大影響。

長和：遞延稅項餘額重新計算不利長建電能

不過，長和發言人承認，對長建及電能影響雖為負面，但於是年度屬非現金性質，發佈有關通告乃基於良好管治及合規需要。

長建方面，經考慮遞延稅項餘額重新計算，料造成約14億元的一次性影響，加上去年上半年出售電能持股2.05%獲得一次性收益，上半年應佔溢利將大幅下調。

電能指，經考慮遞延稅項餘額重新計算後，將錄得約8億元的一次性影響，預期集團上半年應佔溢利按年大幅下調。

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