【美國疫情】美華裔教授遭槍殺　研究病毒即將有重大突破

美國疫情正面臨經濟重啟後進一步爆發的威脅，此時賓夕法尼亞州匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh of Medicine）的一名醫學院助理教授，上周六（2日）於家中遭到槍殺，兇徙之後被發現懷疑吞槍自殺。匹茲堡大學指他生前研究新型冠狀病毒，並即將有「重大突破」。

相關文章：【美國疫情】芝加哥或去年11月已現疫情 重檢流感死亡病例

據美媒報道，37歲的醫學院助理教授劉彬（Bing Liu，譯音）上周六被發現在羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部和四肢都有槍傷；其後警察在他家附近的車中發現另一具吞槍自殺的男屍，初步判斷為殺害劉彬的兇手，並且與劉彬熟識，当地警方周三（6日）進一步透露案情，男屍身份為46歲華裔軟件工程師顧浩（Hao Gu，音譯），二人曾因一名親密伴侶陷入長期的感情糾紛，當局推測這是其犯案動機，亦強調「暫時未掌握到線索，顯示此案與劉彬的工作或研究有關」。

相關文章：【美國疫情】紐約地鐵凌晨關閉消毒 115年來首次

匹茲堡大學醫學院周網站發悼文稱：「劉彬在研究新型冠狀病毒的感染機制及併發症方面即將有重大發現，我們將努力完成他的研究，以向其傑出的科學成就致敬。」外媒報道指，匹茲堡大學醫學在上月曾發表論文稱，已研發出一種新型冠狀病毒疫苗，在老鼠實驗中證明有效，研究人員稱，一旦獲聯邦政府批准，他們打算用這款疫苗進行人體試驗。

相關文章：【新冠病毒】新冠肺炎將成為流感？ 中國科學家：新冠病毒會長存

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！