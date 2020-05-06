【美股分析】美掀豬牛荒　人造肉股複製Tesla奇蹟

美國新冠疫情有好轉跡象，各州也相繼重啟經濟，但長達兩個月的「封城令」卻開始影響美國居民日常生活，甚至出現豬肉及牛肉荒。美國農業部公布，最近牛肉的批發價格上升8.6%，價格已經在18日內翻了一倍，至於豬肉價格則升至2014年以來的新高。

美國連鎖百貨店Kroger（KR）早在上周五（1日）在網頁中發告示指，倉庫暫時缺肉類貨品，及後Costco（COST）周一（4日）貼出告示，每名客人只可限購3包肉類產品。

勿錯炒肉類股

如果以去年內地非洲豬瘟為例，當時內地豬價因豬瘟影響而上升，令萬洲國際的銷售額受惠豬價上升，股價水漲船高。

但今次的情況不同，肉類價格之所以上升，是因為市場上沒有供應，即使「價」升，但公司根本提供不了足夠的「量」，故美國一眾「豬牛羊」巨頭不單止沒有受惠肉類價格上升，反而會因停工而影響銷量。

其實在公布豬牛價格上升時，美國農業部同時指出，現時豬肉及牛肉的屠宰率比疫情前分別低40%及35%，而肉類也不同其他消費品，消費者不會因為今天沒有買肉，就會在明天買回今天本想買的肉，因此也不會出現延後消費的情況，故此，美國銀行也發表報告指，將美國肉類巨頭Tyson Foods（TSN）的評級由「買入」下調至「中性」。

人造肉借勢掘起

人造肉公司Impossible Foods財務總監David Lee指，公司的人造肉在3 月和 4 月於超市的銷售額屢創新高，「我們的供應鏈並未中斷。雖然 95% 顧客都是肉食愛好者，但我們生產的方式和傳統肉品業大不相同，以植物為基底。」

再者，在Kroger買不到肉類製品時，Impossible Foods卻在周二起(5日)於1700 間 Kroger 門市售賣旗下王牌產品Impossible Burger。

至於被譽為「人造肉第一股」的Beyond Meats (BYND)，於昨日 (5 日) 公布的首季業績，成功扭虧為盈，其中一個原因就是零售商要求「趕快」交貨，以填滿全美各地超市的貨架，業績公布後，Beyond Meat股價上升近5.25%，現時已企穩100美元，但由於復工需時，預計「豬牛荒」仍會持續一段時間，市場對人造肉的需求也會增加，倘若重新得到投資者注視，短期重上疫情前的126元絕非不可能。

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