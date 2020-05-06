【美國疫情】紐約地鐵關閉消毒 115年來首次

美國的新冠肺炎疫情持續，紐約州疫情雖有放緩趨勢，但當局仍不敢鬆懈。紐約市地鐵有別於過往24小時無間斷運作的做法，於周三（6日）凌晨關閉進行消毒工作，亦為紐約市地鐵115年以來首次通宵關閉。

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紐約市3月下旬已削減地鐵班次，周三起更暫停24小時的服務，每日凌晨1時至5時會停駛，以進行地鐵消毒工作。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）指，暫時未知紐約市地鐵何時恢復正常服務。

紐約市公共運輸局（MTA）主席福伊（Pay Foye）表示，紐約市為一個不眠的城市，地鐵自1904年起每日24小時無休止運作，該城市一直以此為驕傲，因此，是次為紐約市地鐵撇除緊急狀態以外，115年來首次通宵關閉。

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紐約市警局已調派千名警員分別前往地鐵的472個車站，警員及社工更組成外展小組到部分車站，協助留在地鐵車廂内的無家者離開，加快地鐵清潔工作的進度。

MTA為應對地鐵暫停通宵服務，會增1,168條巴士班次，較日常通宵班次增加150%。MTA表示，會為通宵工作的工人提供免費交通服務。

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▲ 紐約市於周三(6日）淩晨關閉地鐵進行消毒工作，亦為紐約市地鐵115年以來首次通宵關閉。