【母親節】母親節商業區食肆訂座率大不如前　餐廳料生意難反彈

▲ 多間餐廳均指出，現時母親節當日之訂座率大不如前，相信即使當日生意有所改善，但生意仍難以回復正常水平或反彈。(資料圖片)

周日便是母親節，加上限聚令之放寬措施將於周五（８日）生效，對餐廳業而言實屬喜訊。不過，多間餐廳均指出，現時母親節當日之訂座率大不如前，相信即使當日生意有所改善，但生意仍難以回復正常水平或反彈。

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位於尖沙咀的台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希指，截至目前之母親節訂座率達一半，坦言「以往在母親節前2至3星期，已有2輪預訂爆滿，且無需要特別減價」；而今年則需要延長推銷優惠吸客。

隨著限聚令放寬，林相信可帶來少許正面效益，「我們有3間VIP房可容納8至10人，放寬後可坐滿８個人，比較善用空間」。他亦憧憬生意有改善，但仍需視乎消費者外出用餐的信心，預期母親節檔期之整體營業額，僅達去年的約７成。

▲ 寬巷子於母親節當天繼續以火鍋堂食 8折，或外賣自取5 折優惠吸客。（寬巷子Facebook圖片）

位於上環的泰之味負責人曾小姐指，目前僅有１至２個訂座，比往年大減，她又提到往年不少人會提早慶祝，惟今年仍未有此情況。她認為，市民對疫情始終「未驚完」，會繼續減少外出用餐相，相信即使限聚令放寬後，生意立即反彈的機會不大。

她又透露，近月生意大減８成，但留意到今日午市之人流略有增加，生意比日前增加約1至2成，但昨日晚市仍然淡靜，故對短期生意表現仍抱觀望態度，不過坦言「限聚令放寬後，可以坐８個會好少少」。

至於中環名館經理任先生表示，限聚令在母親節當日放寬，餐廳共有40%大枱座位，現時訂座率達30%。不過，他指出今年的訂座情況未如去年；餐廳26張枱受限聚令影響，只有十數張可入座，整體生意額仍未能回復正常。

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記者：蘇穎琪、馬意文

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