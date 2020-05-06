【疫市營商】疫情長遠影響消費習慣　數碼轉型可救亡？

▲ 香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀相信：「疫情對消費者的影響非常深遠，將維持很長時間」，網上消費將變成長期習慣。（資料圖片）

疫情衝擊本地各行各業，不少中小企欲藉此加快數碼轉型，惟面對不少困難。「遙距營商計劃」將於本月中正式接受申請，有學者認為本港網購習慣已逐漸形成，建議企業先擬定數碼化的目標，再揀選合適工具。

疫情期間，中小企經營承受莫大壓力；同時，大眾的消費習慣亦急速改變，例如轉向網購、買外賣等。香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀相信：「疫情對消費者的影響非常深遠，將維持很長時間」，網上消費將變成長期習慣。

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數碼轉型不可「為做而做」 宜理解自身需要

雖然中小企急於加快數碼轉型，但張天秀建議企業應先制定高層次目標，即哪個部門最有急切需要轉型，再揀選合適的工具。他強調：「數碼化並不一定只是網上宣傳，可以是增加採購準確度、提升人力資源效率。」最重要是所獲得的大量數據，有助企業更精準制定策略，如安排物流倉存、廣告渠道。張又指，不少企業常常苦惱應如何開始轉型，及未能掌握資金分配。他解釋，若集中在網上推廣，8至10萬亦足夠；若是建立網頁或加入電子平台，則需要20萬元左右。

張天秀又引述本地的家庭電器電商平台作成功案例。該平台今年首季銷售額按年急增111%。他指，該平台同樣面對疫情導致實體商店人流大減，以及消費意欲減弱的挑戰。張表示，該平台的成功要訣是準確應用數據，例如消費者的價格敏感度、供應商的質素，從而準確及快速回應客戶要求。

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遙距營商計劃本月18日接受申請

為支援數碼轉型，「遙距營商計劃」即將在本月18日正式接受企業申請。每家合資格企業提供最多30萬港元，全額資助業界購買及採用資訊科技方案，當中亦包括相關的培訓開支。有關計畫所適用的資訊科技服務涵蓋12個範疇，包括網上宣傳、雲端財務管理及文件存取系統等。

香港生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文指，計畫正式接受申請時，將會披露更多相關細節；而供應商參考名單將在本月15日正式公布。他強調申請者是否選用名單上的供應商，均不會影響資助申請結果。

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記者：葉泳珊