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【炒內需】內地黃金周民航客運量316萬按年跌逾6成

金融經濟 18:54 2020/05/06

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內地五一黃金周究竟表現如何？

內地五一黃金周昨日（5日）結束，新冠肺肺炎疫情緩和，有大批民眾出遊及消費，將造好內航股、公路股、餐飲股等。本網將綜合官方公布的民航、鐵路及銀聯消費等數據，以便投資者及早做好投資部署。

中國民用航空局表示，5月1日至5日，全民航運輸旅客316萬人次，按年下降63.8%；平均客座率66.4%，按年下降17.3個百分點。從具體情況看，4月30日至5月1日為節前出行高峰，5月5日為節後返程高峰。進出港旅客量較多的機場有成都、重慶、深圳、昆明、上海、西安、廣州、杭州、鄭州、南京、海口等，但受疫情影響，整體客座率較低，各主要機場平均出港客座率均不到80%，運力供給充裕。

中國國家鐵路數據顯示，4月30日至5月5日，發送旅客3385.3萬人次，日均發送旅客564.2萬人次。5月1日，全國鐵路發送旅客737萬人次，創2020年春節後單日旅客發送量新高。小長假期間共加開旅客列車1673列，日均開行旅客列車7153列，較節日前日均增加2000餘列。

中國文化和旅遊部數據顯示，5月1日至5日，全國共計接待國內游客1.15億人次，恢復去年同期6成水平；實現國內旅遊收入475.6億元人民幣，為去年的40%水平。

中國銀聯發布交易數據，5月1日至5日，銀聯網絡交易總金額突破1.57萬億元，較清明小長假日均增長了7.7%，與4月平日周末相比，日均增長了16%。交易筆數較4月增長6.95%。雖然受到疫情影響，但總體已與往年基本持平。

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