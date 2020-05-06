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歐元區今年GDP料萎縮7.7%　希臘經濟最堪憂

環球政經 20:13 2020/05/06

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歐盟委員會預計，今年歐元區國內生產總值（GDP）將萎縮7.7%，恐創下1930年代經濟大蕭條以來最差表現。其中，希臘、 意大利和西班牙三國經濟表現預料最差，萎縮近一成；歐盟最大經濟體德國將萎縮 6.5%，法國經濟則面臨 8.2% 萎縮；而奧地利和波蘭等受疫情影響較少的國家，GDP分別萎縮5.5%和4.3%，

委員會預計，區內失業率、公共債務和預算赤字亦將飆升。失業率將從去年的7.5%上升到今年的9.6%，在明年回落到8.6%；預算赤字由0.6%提高至8.5%，再在2021年降至3.5%；公共債務佔GDP的比例由86%升至1.02倍，並在明年回落至98.8%，而在今年年底，將有7個區內經濟體的債務佔GDP的比例超過一倍，其中希臘料接近兩倍。

歐盟經濟事務委員Paolo Gentiloni表示，歐洲正在經歷自1930年大蕭條以來，前所未有的經濟震盪，且經濟衰退的深度和復甦的力量差距甚大，對歐盟單一市場和歐元區構成威脅，為降低傷害，歐洲各國政府應果斷行動。

歐洲疫情正在緩和，各國政府正逐步放寬防疫措施，不過整體經濟活動預料在短期內仍然會受到影響。歐盟已承諾設立規模料達1.5萬億歐元「復甦基金」（Recovery Fund），並將就抒困措施細節達成共識。

經濟衰退

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