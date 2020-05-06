【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享） 環球經濟金融 18:35 2020/05/06 分享： 新冠肺炎在美國的疫情仍處於上升軌，但總統特朗普和各州已經決意早日解封， 以求挽救經濟。特朗普更揚言要解封，便免不了犧牲，押上人命來賭民意。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 今日 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 今日 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 2020/05/05 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 2020/04/29 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 特朗普 美國 政治 經濟 選舉 總統大選 請願示威 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入