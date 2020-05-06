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【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 （訂戶專享）

環球經濟金融 18:35 2020/05/06

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新冠肺炎在美國的疫情仍處於上升軌，但總統特朗普和各州已經決意早日解封， 以求挽救經濟。特朗普更揚言要解封，便免不了犧牲，押上人命來賭民意。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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