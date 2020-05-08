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【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖

環球社會熱點 23:00 2020/05/08

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新冠肺炎在美國的疫情仍處於上升軌，但總統特朗普和各州已經決意早日解封， 以求挽救經濟。特朗普更揚言要解封，便免不了犧牲，押上人命來賭民意。

  • 各州相繼解封，權不在特朗普
  • 救經濟、救選情，各州長亦然
  • 政客賭一舖，取信民調或示威

【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

【美國疫情】特朗普擬解散抗疫專責組 大讚「做得好」

自從前周佐治亞州打響頭炮後，美國各州揭開解封潮，特朗普既阻不了，也因心繫重振經濟而樂見其成。

他周二（5日）受訪直言，解封後無可避免會有更多死亡，因為人們不再困於寓所或房子。不論有否疫苗，病毒終會過去，人們也將回歸正常生活。

說話無疑不中聽，但亦說穿了事實。解封後更多死亡，依照美國目前疫情是順理成章。問題是，特朗普能否阻止？民情又是如何？

美國行聯邦制，華府是聯邦政府，非中央政府，很多地方權限都握於州政府手上，實非特朗普說了算。特朗普可以提出，州政府也可以不予理會。

若非祭出非常手段，強奪州政府權力，否則特朗普也只能打打嘴炮，發發嘮叨。

如今各州相繼解封，既是特朗普所願，也是眾多州長決定。當中原因，首要必然是救經濟，單是看近來數周的申領失業救濟人數，連續多周均以百萬計，這不只對特朗普構成壓力，州政府同樣頭痛，必須有所取捨。

其次是救選情，外界往往聚焦特朗普，為求連任遂鋌而走險，各地州長何嘗不是。別忘了今年11月大選，選的不只總統，實則還有眾多州分的州長等等。

【美國疫情】多州不理白宮指引照解封 特朗普反稱做得啱

【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

總統和州長紛紛決定以人命押注，為經濟鋌而走險，背後所賭的是民意所向。這裏存在有趣情況，就是民調數據跟市面所見情況相違背。

華盛頓郵報聯同馬里蘭大學周二公布的最新民調，74%受訪者認為不應此時重開食肆，近40%人相信疫情最壞時刻尚未來臨，因此民調單位解讀為主流民意反對解封。

偏偏，街上呈現不同光境，之前連續多星期在各州都有民眾上街，高呼早日重啟經濟、希望恢復上班等等的要求。

兩種民意呈現都存在局限，難言誰對誰錯，只能說有權者選擇取信哪一方。上述民調僅訪問1005人，能否代表3億美國人看法？縱是隨機電話調查，但有否特定群組人士根本不接陌生來電？答案顯而易見。

當然，上街人數據報也只是數以千計，同樣不能代表全美國。不過，坊間有說：能夠走上街的才是民意。而特朗普與各州長的言行亦反映，他們顯然更傾向取信於此。

在手停口停的經濟因素以外，美國這些示威者要求盡早解封的理據，跟拒絕戴口罩一樣，認為是捍衛憲法賦予的自由，亦是美國立國的重要精神基石。

特朗普和一眾州長以人命押注到解封的民意上，且看美國人的承受能力可以走多遠，決定這場賭局的勝負。

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享）

 

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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