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【資金流向】港股通重開北水續流入 惟狠沽騰訊13億

金融經濟 18:26 2020/05/06

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五一黃金周假期後A股今日重啟，港股通亦隨之重開。北水維持流入港股，惟今日狠沽騰訊 （00700）

盡管北水維持流入港股，北水今日狠沽騰訊，錄得12.9億元淨流出，為2018年8月16日以來騰訊最勁的單日淨流出。騰訊近日股價呈強，一再挑戰420元的高位，倘北水維持沽售騰訊，或令股價添壓。

另外，港交所 （00388） 及中移動 （00941） 亦分別錄得北水淨流出4.6億及3.8億元。

北水流入方面，受惠回歸A股消息，中芯 （00981） 今日勁升1成，並獲北水追捧。中芯未回歸，北水已先行於港股掃貨，今日淨流入7億元，為近年中芯罕有的單日北水淨流入。

美團 （03690） 及滙豐 （00005） 亦錄得6億及3.5億元淨流入。

北水缺席港股多日後，今日北水重臨，港股成交明顯轉旺，大市再現千億元成交。港股通重開，北水延續休市前的流入趨勢，今日錄得2.4億元淨流入，為連續8個交易日淨流入。

 

 

相關文章：【資金流向】港股通長假前北水續湧港 淨流入8億 

責任編輯：錢家鋒

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騰訊控股（00700） 港股通 成交 北水流入 滙豐控股（00005） A股

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