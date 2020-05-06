【定期存款】富邦累削港元定存息0.4厘 短中長息兩厘不保

▲ 素來擅打高息的中小行，今天竟紛紛撤兩厘息，包括富邦、南商及招商永隆鬥追趕減息快車。

老本靠收息維生的退休族，再傳來噩耗，因為今天（5月6日）暫有4間大小行鬥減港元定期存款息率；當中有3間更把兩厘息下架，包括擅打高息牌的富邦，5月開局即兩連減，剛把3個月港元定存息由2.3厘，累削0.4厘後，新息率僅得1.9厘。同樣半年及一年亦累降0.4厘，至齊報1.6厘。

同日在減息大流行下，另外兩間中資行也鬥追趕減息快車道，亦紛紛撤兩厘息，新加入戰團也是素來打高息牌的南洋商業銀行，今天卻全面調低短中長息；當中重災區是3個月短存，大減0.45厘後，新息率僅得1.8厘。至於半年期亦調低0.3厘、至1.75厘；一年期則削低0.25厘，新報1.85厘。

本來南商的一年存息高達2.1厘，高踞長息榜之冠；如今已被招商永隆所取代，但後者早前亦已減一年存息至失守兩厘、如今雖只得1.95厘，已問鼎一年冠全城的息率，凸顯近期大中小行減息絕不手軟。同樣連續3天減息的招商永隆，今天亦向唯一擁有兩厘息的3個月短存開刀，累削0.2厘後至只得1.8厘。

富邦、南商及招商永隆 鬥撤兩厘息

專家料存息低處未算低，因拆息跌勢未止；以及本港水浸，即使個別lPO熱爆，如踏入第2天招股的沛嘉醫療 （新上市編號：09996） ，市傳孖展認購額暫近800多億元，但只是小型股，料業界留力，待半年結及6月時才重新掉頭加息，畢竟市傳繼在美國上市的京東（美：JD）有意赴港掛牌後，網易（美：NTES）亦傳出將來港作第二上市，當這些百億重磅中概股回歸，屆時對港元資金料有大需求。

與此同時，疫市鬥「失息」下，追息族又有不利消息，因今天暫有4行鬥減港元定期存款息率，包括大行，最新追趕減息快車的是渣打香港，下調3個月港元定存年息0.25厘，新息率至險守兩厘關。這發鈔行剛於一個月前、即4月7日才推此高息，但主要針對大戶，要求全新指定理財戶及斥100萬元新資金，原本的特惠息是2.3厘；可惜4月23日已略減0.05厘，如今再經兩連削後，累降0.3厘，至最新僅得兩厘。

發鈔行帶頭減息 料再掀劈息浪

如此一來，百萬富翁若早於上月初已緊抓高息的良機，當定存到期後本來穩袋5,750元利息，可惜短短一個月，已變相少賺750元，以今日息率計，只收息5,000元。要是以此特惠息的上限為800萬元計，如今減息後僅收息4萬元，相較一個月前的2.3厘、本來坐享46,000元利息，更少袋6,000元，間接在亂市中大戶驟失6張「金牛」。

尚幸渣打對現有理財戶以10萬元新錢，維持3個月的1.4厘年息；好息族的小戶，大可靠佛系投資的定存收息，仍可力抗五窮月。

專家以港元拆息全線回軟，難怪大中小行鬥減息；一個月拆息更9連跌，新報不足0.85厘，再創兩年低位。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，與樓按掛鈎的拆息料反覆下試約0.8厘才見底，眼下銀行水浸，按理同業暫毋須急於撲水，鬥逆市加息搶存。

而渣打作為發鈔行，於5月率先帶頭降存息，市料再掀新一輪劈息浪。不過，縱使渣打兩連減短存，但以發鈔行計，旗下3個月年息仍力保兩厘關；抛離滙豐及中銀香港 （02388） 齊報1.6厘。而計及市面所有定存，3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘為「高息王」。

本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行、匯立銀行（WeLab Bank），剛於上周二（4月28日）試業，即新推3個月最高享4.5厘；但享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多賺息1,125元。

要是不計超高息僅小眾得益，比拼傳統銀行，工銀亞洲針對全新客戶，以指定手機程式開立的3個月存期享4.2厘，為市面最高息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪