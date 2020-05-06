【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房間下周一起申請 預留11億元撥款

▲ 第二輪防疫抗疫基金中，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過分層階的資助，分別為3萬元、6萬元及10萬元。

政府公布，將於5月11日（下周一）在第二輪「防疫抗疫基金」推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，當中預留約11億元撥款，預計可惠及約12,400間美容院及按摩院和約500間派對房間。有關資助預計將於本月下旬起開始陸續發放。

美容院及按摩院按員工人數發放資助

第二輪防疫抗疫基金計劃下，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過分層階的資助（分別為3萬元、6萬元及10萬元），而每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。

美容院及按摩院的申請者須於今年4月10日前已經營業；及有關處所並不受惠於第二輪基金下其他以營業處所為基礎的資助計劃，例如浴室、會址或健身中心。

每間合資格的美容院或按摩院會按員工人數獲得以下一次過資助：

員工人數 資助款額 1至2人 3萬元 3至4人 6萬元 5人或以上 10萬元

申請日期為5月11至17日

申請日期為5月11至17日，網上申請系統網址。網上申請系統將於5月11日（星期一）早上9時開始運作，申請的截止時間為5月17日（星期日）晚上11時59分。



每間合資格的美容院、按摩院及派對房間的處所只可申請一次，亦只會獲批一次資助。

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