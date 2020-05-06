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【英超復賽】曼聯急召球員返國 未復操但人要到

環球社會熱點 18:03 2020/05/06

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英國的新冠肺炎疫情持續，增至超過19.4萬人確診，超過2.9萬人死亡，英超賽季也因疫情延誤。體育頻道ESPN引述消息人士指，英超球隊曼聯已召集該隊海外球員回英國。曼聯雖未計劃正式復操，但也希望球員提早返回英國，避免球員返國接受隔離會阻礙日後復賽。

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英國於3月大規模爆發疫情後，英超自3月13日以來一直暫停賽事。不少英超海外球員眼見復賽無期，離開英國返家避疫。

ESPN報道，曼聯已通知身處海外的球員於本周内返回英國，包括葡萄牙中場般奴費南迪斯（Borges Fernandes）、巴西中場費特（Fred Rodrigues）、瑞典後衛連迪路夫（Victor Lindelof）及阿根廷門將羅美路（Sergio Romero），其中般奴費南迪斯已率先回到英國。

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報道指，曼聯未有復操的正式計劃，也沒有告知球員何時到卡靈頓集訓基地報到。自英超賽事於3月13日停擺以來，集訓基地也暫停對球員及職員開放。

但曼聯認爲球員由海外返國後，仍要遵守英國政府制定的14日隔離措施，因此寧願球員提早返回英國，以免隔離措施影響球隊隨時恢復集訓及賽事。

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英媒早前引述消息指，英超賽會上周與多家球會開會商討復賽，希望最早6月19日正式復賽，英國政府仍未放寬對體育賽事的管制，復賽正式日期仍未有定論。

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體育頻道ESPN引述消息人士指，英超球隊曼聯已召集該隊海外的球員回英國。

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