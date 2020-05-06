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【內房】正榮：黃金周銷售勢頭勁　料上半年可追回銷售缺口

金融經濟 18:00 2020/05/06

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正榮地產副總裁兼財務總監陳偉健指，今年融資窗口捉摸。

正榮地產 （06158） 副總裁兼財務總監陳偉健表示，4月銷售有明顯反彈，首4個月合約銷售跌幅大幅收窄，而五一黃金周的銷售熾熱，估計上半年可將早前的缺口追平，對樓市審慎樂觀。

陳偉健預期，兩會將會推出政策利好房地產市場，亦料今年會再至少降準兩次，令市場流動性增加。雖然中央強調「住房不炒」，惟相信大量的游資總會逐漸流入房地產市場。

考慮到疫情因素，正榮今年銷售目標1400億元人民幣，按年增約7%，問及目標較以往保守，陳偉健表示，受限價、限購及限貸等影響，內地房地產市場最輝煌的時期已過，故現時為追求高質量的增長，以及做好資產負債比率，以保持或提升信貸評級，降低融資成本。目前正榮融資成本約7%。

陳偉健指，今年3月海外市場遇上「黑天鵝」，債券價格大跌，隨市場信心回升，短中期債券價格已回升。對於中美貿易戰憂慮再臨，他稱，債券投資人已大致消化該消息，只是企業發債時或會有期限的要求，皆因未能看透後市前景。

他又指，以往「Sell in May」未必再出現，但在環球大放水的情況下，債市恢復後，市場或出現報復式反彈。他直言，今年融資窗口難捉摸，但正榮今年只有7.5億美元需要處理。

不少內房企均指今年收購機會大增，過往多以「招拍掛」方式拿地的正榮，今年亦會積極觀望併購機會。陳偉健指，疫情將加速市場整合，汰弱留強，不少細房企會「捱不住」。他續指，正榮傾向選擇規模及債務較少的房企，其業務範圍為正榮亦有進駐的城市，以形成協同效應。

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記者：袁諾曦

香港股票 降準 人民幣 正榮地產（06158） 中美貿易戰

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