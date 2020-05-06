一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤

過去數年，香港樓價愈升愈有，更屢創新高，吸引不少投資客南下掃貨。2018年，有一組內地客先後購入逾10個單位，如匯璽發展項目、皓畋、柏傲山、柏蔚山，惟近期資金出現問題，多個單位已經淪為銀主盤。

其中，南昌站匯璽II第5B座中層K室，面積468平方呎，兩房間隔，今年３月遭銀行收樓，淪為銀主盤，原開價1,238萬元發售，近日銀行調整單位售價，累減108萬元，以約1,130萬元賣出單位。若以當年購入價，即1,554萬元計，短短兩年間，帳面蒸發424萬元，貶值近三成。

近期銀主盤數量急增，多數與高成數按揭有關，又或涉及加按，即過度借貸。事實上，受疫情所累，香港經濟急轉直下，若投資者資金周轉有問題，隨時斷供多月，終遭銀行收樓。假如未來數月，經濟未見好轉，預計銀主盤數量只會愈來愈多。

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不過，樓價會否因此大跌，則仍然未知。花旗早前發表報告指，隨着疫情受控，樓市及零售市道或於上月見底，預計積壓已久的購買力，將於本月釋放，帶動成交回升，更預料到年底時，樓價將升5%至10%。

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