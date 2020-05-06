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【德甲復賽】默克爾：德甲5月下半月閉門復賽

環球社會熱點 22:32 2020/05/06

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德國政府據報擬對重啟德甲賽事開綠燈，最早5月15日復賽。

疫情下餓波多時的球迷迎來曙光，德國近期逐步放寬封鎖措施，總理默克爾今日再公布新一輪安排，批准德甲復賽。德甲最快5月15日重啟賽事，也可能於5月22日復賽，將是歐洲主要聯賽中最早，務求6月底前完成餘下9輪比賽，但會閉門作賽，因政府表明8月底前不容許大型集會。

【Disney+】疫情下訂戶急增 成Netflix最強對手

【美國疫情】德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封

德國總理默克爾（Angela Merkel）宣布，

「德國聯賽將於5月下半月復賽，但須符合政府頒布的條件。」

早前德甲及德乙都有球員確診，一度令復賽進程蒙上陰影，但路透社較早時間報道引述政府文件指，政界認為，為減輕疫情對球會的經濟衝擊，於解封第1或第2階段復賽，是可以接受。

《圖片報》亦指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

疫情後機票或貴一半 想平價搭飛機很難

【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

因疫情關係，德國足球聯賽3月中起暫停，對足球界帶極大衝擊，事實上多間球會財政狀況向來不佳，部分瀕臨破產，停賽是雪上加霜。德國足球聯賽協會（DFL）一直呼籲重啟賽事，強調這涉及5.6萬人生計，非常重要。

德甲大部分球會尚餘9輪賽事要完成，倘真的如願復賽，能完成賽季，球會將獲3億歐元電視轉播費收入，彌補部分損失。

【新冠疫情】世衛：可能永遠無疫苖 「好多病毒一直都無疫苗」

據報賽會正密鑼緊鼓籌備，與各州代表接觸，磋商復賽安排，包括使用那些場館。DFL周四會與各球會代表開視像會議，確認復賽安排細節。

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責任編輯：林建忠

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