  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 18:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【德甲復賽】默克爾勢開綠燈 最快5月中開波

環球社會熱點 17:47 2020/05/06

分享：

德國政府據報擬對重啟德甲賽事開綠燈，最早5月15日復賽。

疫情下餓波多時的球迷迎來曙光，德國近期逐步放寬封鎖措施，總理默克爾今日（周三）會再公布新一輪安排，外媒報道指，默克爾將宣布批准德甲復賽，最快5月15日重啟賽事，但會閉門作賽。

【Disney+】疫情下訂戶急增 成Netflix最強對手

【美國疫情】德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封

早前德甲及德乙都有球員確診，復賽進程蒙上陰影，但路透社報道，總理默克爾（Angela Merkel）周三會公布德甲的正式復賽日期，最快5月15日復賽，將是歐洲5大聯賽中最早。

報道引述政府文件指，政界認為，為減輕疫情對球會的經濟衝擊，於解封第1或第2階段復賽，是可以接受。《圖片報》指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

疫情後機票或貴一半 想平價搭飛機很難

【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

因疫情關係，德國足球聯賽3月中起暫停，對足球界帶極大衝擊，事實上多間球會財政狀況向來不佳，部分瀕臨破產，停賽是雪上加霜。德國足球聯賽協會（DFL）一直呼籲重啟賽事，強調這涉及5.6萬人生計，非常重要。

德甲大部分球會尚餘9場賽事要完成，倘真的如願復賽，能完成賽季，球會將獲3億歐元電視轉播費收入，彌補部分損失。

【新冠疫情】世衛：可能永遠無疫苖 「好多病毒一直都無疫苗」

據報賽會正密鑼緊鼓籌備，與各州代表接觸，磋商復賽安排，包括使用那些場館。DFL周四會與各球會代表開視像會議，確認復賽安排細節。

菲律賓大台ABS-CBN停播 得罪杜特爾特不獲續牌

【歐洲足球總覽】 英超中立場建議受阻

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 傳染病 默克爾 足球 德國 歐洲 冠狀病毒 肺炎 德甲 全球大流行

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間18:00）

下一篇文章

【Disney+】疫情下訂戶急增 成Netflix最強對手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】死亡突破7萬人 確診逾120萬
【美國疫情分佈圖】死亡突破7萬人 確診逾120萬
【美股早市】道指漲350點 美國陸續解封油價彈
【美股早市】道指漲350點 美國陸續解封油價彈
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間18:00）
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
香港17日本地零確診 CNN大讚香港抗疫反應快
香港17日本地零確診 CNN大讚香港抗疫反應快
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知