【德甲復賽】默克爾勢開綠燈 最快5月中開波

▲ 德國政府據報擬對重啟德甲賽事開綠燈，最早5月15日復賽。

疫情下餓波多時的球迷迎來曙光，德國近期逐步放寬封鎖措施，總理默克爾今日（周三）會再公布新一輪安排，外媒報道指，默克爾將宣布批准德甲復賽，最快5月15日重啟賽事，但會閉門作賽。

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早前德甲及德乙都有球員確診，復賽進程蒙上陰影，但路透社報道，總理默克爾（Angela Merkel）周三會公布德甲的正式復賽日期，最快5月15日復賽，將是歐洲5大聯賽中最早。

報道引述政府文件指，政界認為，為減輕疫情對球會的經濟衝擊，於解封第1或第2階段復賽，是可以接受。《圖片報》指，德甲一旦重啟，德甲會採取一系列防疫措施，包括球員及職員需戴上口罩、以及需在賽前隔離等。

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因疫情關係，德國足球聯賽3月中起暫停，對足球界帶極大衝擊，事實上多間球會財政狀況向來不佳，部分瀕臨破產，停賽是雪上加霜。德國足球聯賽協會（DFL）一直呼籲重啟賽事，強調這涉及5.6萬人生計，非常重要。

德甲大部分球會尚餘9場賽事要完成，倘真的如願復賽，能完成賽季，球會將獲3億歐元電視轉播費收入，彌補部分損失。

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據報賽會正密鑼緊鼓籌備，與各州代表接觸，磋商復賽安排，包括使用那些場館。DFL周四會與各球會代表開視像會議，確認復賽安排細節。

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責任編輯：林建忠

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