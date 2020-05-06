【京東上市】內地電商新引擎直播、C2M、生鮮電商　瑞信首選京東目標價看61.5美元

▲ 中國電商規模繼續擴大，電商三巨頭前景無限，瑞信首選京東。

新冠肺炎疫情全球蔓延下，中國電商綫上零售業務逆市增長令市場矚目。瑞信認為內地電商規模仍在不斷擴大，電商直播、電商（C2M）及生鮮電商成為增長引擎，看好電商三巨頭的前景，並上調其美股的目標價，阿里巴巴（美：BABA）目標價升至285美元、京東（美：JD）升至61.5美元、拼多多（美：PDD）升至59.8美元。

瑞信首選京東，相信京東回港二次上市以及擬拆分京東物流上市成為其股價上升的最大催化劑。此外，京東電商新增直播、生鮮等新模式，使其電商盈利可見性高於同業。

以京東美股收市價43.12美元計算，距離瑞信目標價仍有43%的上升空間。

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瑞信指，內地綫上零售佔零售總額的比重在過去10年間飆升13倍，由2009年佔比為2%，上升至2019年佔比25.8%，年復合增長率高達45%。

新冠肺炎疫情自年初爆發以來，社交隔離措施令綫上消費再上新台階，且增長趨勢不可逆。當中電商直播、C2M及生鮮電商勢頭強勁，瑞信預計，目前，3大新模式的總市場規模達3.6萬億元人民幣（下同），2019年僅為1.2萬億元。

該行認為，由於新模式能夠進一步刺激及滿足消費新需求，至2023年，綫上零售滲透率達37%，3大模式佔綫上零售銷售總額的比重也升至20%。

當中，至2023年，直播電商市場規模將擴大至1.8萬億元，年復合增長率為43%；C2M市場國模達1.1萬億元，年復合增長率為21%；生鮮電商7100億元，年復合增長率為23.5%。

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