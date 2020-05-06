【空軍戰報】阿里急彈3% 淡友且戰且退沽空率降至39% 

大市今日續向好，科技股繼續造好，連跌4日的阿里巴巴 （09988） 今日一洗頹風，急升3%。阿里今日轉勢，淡友的沽壓亦稍為紓減。

阿里昨日錄得沽空額26.7億元，為近兩個月以來高位，沽空比率亦高達52.5%，創上市以來高位。今日阿里兩項沽空數字齊回落，今日錄得17.5億元沽空額，仍為今日高最沽空額港股，沽空比率39%。

科技股仍為主要沽空對象，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別錄得10.7億及5.3億元沽空額，沽空比率為13%及17.6%。

港股沽空率回落至12%

今日港股沽空金額131.17億元，雖較昨日稍為增加，不過由於今日港股成交額大增至1,095.92億元，相對地令沽空比率大降至12%，為大市沽空比率連續4日高於15%水平後，首日低於15%。



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責任編輯：錢家鋒

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