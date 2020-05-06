【疫市營商】全球掀起綫上活動潮流　企業另類宣傳出路

▲ 本地有綫上活動策劃公司食正疫情商機，首次策劃綫上咖啡活動，成功吸引數百位參與者。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎全球肆虐，不少大型活動紛紛轉以綫上形式進行，最近更出現不少虛擬展覽會、直播音樂會等活動，在全球掀起一股綫上活動潮流。

綫上活動策劃公司「LIVE」首次舉辦「Be Coffee」跨國綫上活動，活動以收費模式進行，邀請各地咖啡師直播分享，更成功吸引近300位本地參與者。

LIVE綫上活動策劃公司創辦人袁振雄（Kim）表示，雖然年輕一代較易接受網上活動形式，但是次參與活動的年齡層反而集中於30至40歲。「因這類年齡層人士更着重內容實用性，而他們亦願意以付費模式獲取有用資訊。」

下次咖啡活動 擬6月舉行

目前公司以B2C綫上活動模式經營，他認為，目前這類綫上活動在外國還未正式興起，因存有很大發展空間。「剛開始時，有很多品牌客戶對於綫上活動概念欠認識，但有了第一次嘗試，可以了解整個活動運作，更開始認同綫上活動模式帶來的成效。」他直言，目前公司已獲不少合作機會，更計劃增聘5名人手，幫助日後擴展業務。

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他透露，未來的綫上活動主題仍然以生活品味為主，因首場活動反應不俗，一場已獲得50萬元營業額，公司計劃於6月份舉行第二次咖啡主題活動，預計招募超過1,000名參加者。

慳錢省程序 更易邀外國展商

他看好綫上活動的未來發展，企業在舉辦實體活動或大型展覽時，需要花費大筆費用，往往亦要考慮時間及成本因素，導致籌備活動的過程繁瑣需時。「綫上活動可免卻場地搭建費用，節省10至25%費用成本。」他亦提到，綫上活動容易在短時間內邀請外國參展商合作，外國展商可以不受時間地域限制，參與不同地區的展覽活動。

記者：李寶如