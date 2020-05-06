拆息趨降H按人人受惠 股票錢需求為最大暗湧?

金管局於4月底多番出手接美元沽盤，合共向銀行體系注入逾200億港元。市場資金充裕，拖低港元拆息持續向下。作為H按指標的1個月港元拆息（hibor）今日9連跌，進一步跌穿0.85厘關見逾兩年低，大部份供樓人士變相減息。

惟大家不要開心得太快，因樓按變相減息情況可能仍有反覆。拆息能否持續低企除受套息活動左右外，「股票錢」需求殷切，更可能是港元拆息水平中短綫一大變數。

拆息下調的近因是資金流入港元，套取較美元拆息相對稍高的息差，令港滙4月底連日觸及7.75強方保證，促使金管局入市沽港元，令銀行體系結餘增加。在過去9個交易日，1個月港元拆息由逾1.58厘續降至今日低於0.85厘；同期1個月美元拆息（Libor）雖亦由約0.62厘降至0.26厘，港美息差已由最高由1厘，縮減至不足0.6厘。

港美拆息收窄 拆息大跌空間減

以過去經驗看，當港美息差收窄至約0.4厘或以下時，套息交易便會因獲利空間收窄而減少，資金流入、金管局接錢、推低港元拆息的循環亦會暫竭。

另邊廂，即使港元需求繼續殷切，但不是由外資流入閒置，而是對港元有實際需求驅使，拆息更可能短綫不跌反抽升。港元短綫的一項實質需求是「股票錢」。

孖展認購新股是股票錢短綫需求之一。近日新股IPO市場回暖，上月底掛牌的生物科技股康方生物 （09926） 超購600多倍，凍結資金1,600多億元，招股期間1星期拆息曾升至1.3厘，1個月拆息亦升近1.6厘。現正招股的另一大熱生科股沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 反應熱烈，市場估計最終凍資逾千億元。

新股孖展股份派息 港元需求增

大型新股中綫更是陸續有來，京東（美：JD）及網易（美：NTES）等美股上市中概股，據報正積極籌備來港第2上市，集資額動輒數十億美元，未來數月新股認購孖展資金需求或有增無減。

此外，港股派發去年末期息，大多集中5、6、7月派發，亦會推升港元需求。本網日前統計，未來3個月有600家港股派息，合共涉資逾5,000億港元。尤其國企、中資股手持港元現金不多，兌換港元派息需求更大，亦為可能稍為推升拆息的原因。

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撰文：劉德斌

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