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【港股追蹤】中行原油寶損失料逾60億　投資者或取回20％本金

股樓投資 17:31 2020/05/06

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紐約期油在4月份出現負油價，令中國銀行（03988）「原油寶」投資者不單損失全數本金，更額外倒欠銀行款項。事件有最新進展，內地媒體報道，中行將自行承擔額外的虧損，料達60億元（人民幣，下同），而小額投資者最終或可取回20%本金。

據《財新》報道，中行向原油寶投資者提出和解方案，投資1,000萬元以下的投資者，可取回20%本金；若投資1,000萬元以上的投資者，則要自行承擔所有本金損失。報道指，小投資者之所以有機會取回20%本金，是因為原先合同中有低於20%就強行平倉的條款。

【原油寶】傳原油寶散戶損失急升11倍至70億　中行應續持有還是沽出？

早前報道指，原油寶客戶共有6萬餘人，合共損失42億元保證金，另倒欠中行58億元，若中行自行承擔所有額外虧損，料總額將達60億元。

中行今日（6日）股價未見異樣，收報2.89港元，升0.7%，成交額6.9億元。

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撰文 : 李兆明

香港股票 紐約期油 中國銀行（03988）

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