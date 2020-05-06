【迪士尼業績】Disney+疫情下訂戶急增 追趕王者Netflix

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）上季業績好壞參半 ，好的部分與串流服務Disney+有關。新冠肺炎疫情席捲全球，留家隔離的娛樂需求大增，Disney+訂戶急增至5500萬，成為Netflix（美：NFLX）最強對手。不過，Disney+另一個主要對手HBO緊隨其後，5月底推出新服務，串流之戰恐更亂。

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迪士尼上年11月才推出Disney+，如今迎來「爆炸性」增長，增長速求比預期快。在過去數個月，Disney+的「7美元」套餐（約為55港元一個月）增加2000萬訂戶，亦成為集團第二重心業務。

Disney+訂戶已超越旗下串流服務Hulu，直接挑戰Netflix。Netflix共有1.83億訂戶，包括7000萬美國訂戶，Disney+只有近5500萬訂戶。

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迪士尼旗下的串流服務包括Disney+、Hulu、ESPN+。由AT&T（美：T）擁有的HBO是迪士尼另一個競爭對手，HBO Max計劃5月底在美國推出，但並非每個訂戶都會升級。AT&T料，在2020年，HBO Max訂戶可增至5000萬。

串流平台 訂戶 Netflix（總訂戶） 1.83億 Netflix（美國） 7000萬 Disney+ 5450萬 Hulu 3210萬 ESPN+ 790萬 HBO 1000萬 資料來源：迪士尼業績、彭博社、The Verge

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