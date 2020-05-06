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【餐飲寒冬】首季食肆收益按年跌31.2%　中式餐館及酒吧表現最差

商業 17:20 2020/05/06

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新冠肺炎疫情重創飲食業生意。政府統計處今日(6日)公布今年首季食肆總收益價值，按年下跌31.2%；其中，中式餐館及酒吧跌幅最明顯，按年下跌３成半以上。政府發言人指，是次跌幅為有紀錄以來最大，這是由於疫情威脅以及因而需要實施的旅遊限制，以及保持社交距離的措施嚴重影響業務。

首季的食肆總收益價值的臨時估計為217億元，按年下跌31.2%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為70億元，按年下跌29.1%。按食肆類別分析，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別按年下跌39.6%及40.9%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌29.0%及29.9%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌17.1%及18.2%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。

政府發言人進一步表示，雖然最近的情況與較早前非常嚴峻的形勢相比有相對改善的跡象，但在經濟衰退下，餐飲業的經營環境短期內依然困難。為確保經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，當中的一些措施，如針對餐飲業的支援措施以及優化中小企融資擔保計劃，應有助業界應對目前的困境。

責任編輯：蘇穎琪

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